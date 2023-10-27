РФ обстріляла Нікополь: поранено дитину та літню жінку
Удень 27 жовтня російська окупаційна армія вдарила артилерією по Нікополю Дніпропетровської області, внаслідок чого дістали поранення двоє цивільних
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Ворог вгатив по Нікополю з артилерії. Постраждала дитина. Хлопчику лише 5 років! А ще – 58-річна жінка", - написав він.
Чиновник уточнив, що постраждалі перебувають у лікарні в стані середньої тяжкості.
"Пошкоджені 10 приватних будинків. Одна господарська споруда знищена. Ще 13 – потрощені. Побиті 20 сонячних панелей та авто. Понівечені й лінії електропередачі", - написав Лисак.
Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
- Унаслідок обстрілу Нікополя 21 жовтня загинула людина.
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