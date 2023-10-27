РФ обстріляла Нікополь: поранено дитину та літню жінку

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Ворог вгатив по Нікополю з артилерії. Постраждала дитина. Хлопчику лише 5 років! А ще – 58-річна жінка", - написав він.

Чиновник уточнив, що постраждалі перебувають у лікарні в стані середньої тяжкості.

"Пошкоджені 10 приватних будинків. Одна господарська споруда знищена. Ще 13 – потрощені. Побиті 20 сонячних панелей та авто. Понівечені й лінії електропередачі", - написав Лисак.

Фото: t.me/dnipropetrovskaODA