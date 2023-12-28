РФ обстріляла село в Запорізькій області: є загиблі й поранені
Удень 28 грудня російська окупаційна армія обстріляла з артилерії село Біленьке Запорізької області. Загинули дві людини, ще три дістали поранення
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.
"Сьогодні об 11:40 рашисти здійснили артилерійський обстріл берегової лінії річки Дніпро в селі Біленьке Запорізького району. Внаслідок обстрілу російськими терористами загинуло двоє цивільних чоловіків, ще трьох поранено", - написав він.
Також вибуховою хвилею було пошкоджено автівку.
- Уранці 28 грудня російська окупаційна армія обстріляла Вовчанськ Чугуївського району та село Глушківка Куп'янського району Харківської області. Внаслідок атаки загинула жінка, ще кількох людей поранено.
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