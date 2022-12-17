РФ обстріляла Сумську область з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї. За день зафіксовано 20 прильотів

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Загалом було 20 прильотів по Зноб-Новгородській, Середино-Будській та Шалигинській громадах Сумської області.

"Шалигинську громаду росіяни обстріляли із гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї. Загалом було 13 прильотів із АГС та ще 8 автоматних черг. Середино-Будську громаду російські війська обстріляли з мінометів. Було 2 прильоти. Зноб-Новгородська: 5 ворожих мін розірвалися на прикордонні. Зноб-Новгородська громада: 5 ворожих мін розірвалися на прикордонні", - пише Дмитро Живицький.

В усіх випадках обійшлося без постраждалих і руйнувань.

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