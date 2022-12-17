РФ обстріляла Сумську область з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї. За день зафіксовано 20 прильотів
За день 17 грудня російські терористичні війська завдали щонайменше 20 ударів по території Сумської області
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
Загалом було 20 прильотів по Зноб-Новгородській, Середино-Будській та Шалигинській громадах Сумської області.
"Шалигинську громаду росіяни обстріляли із гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї. Загалом було 13 прильотів із АГС та ще 8 автоматних черг. Середино-Будську громаду російські війська обстріляли з мінометів. Було 2 прильоти. Зноб-Новгородська: 5 ворожих мін розірвалися на прикордонні. Зноб-Новгородська громада: 5 ворожих мін розірвалися на прикордонні", - пише Дмитро Живицький.
В усіх випадках обійшлося без постраждалих і руйнувань.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.46
Купівля 39.46Продаж 40.23
-
EUR
Купівля 41.11Продаж 42.16
- Актуальне
- Важливе