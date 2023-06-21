Повітряні Сили зафіксували "шахеди" над Кіровоградщиною, Сумщиною, Черкащиною та Полтавщиною

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

"Зафіксовано рух кількох ударних БПЛА типу "шахед" в Сумській та Полтавській областях!", - йдеться у заяві ПС, яку опублікували о 1:22.

Пізніше з'явилась інформація про "шахеди" над Черкащиною та Кіровоградщиною.

Станом на 1:55 повітряну тривогу оголошено у Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській та Луганській областях.

Оперативне командування "Південь" повідомляє про підвищену ракетну небезпеку.

"Ворог вивів на бойове чергування надводний ракетоносій! Станом на зараз корабельне угруповання в Чорному морі збільшено до 8 одиниць: до нього доєднався фрегат "Адмірал Макаров", споряджений 8 "калібрами". Рівень ракетної небезпеки – підвищений!", - пише ОК.