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Війна з Росією: хроніка
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Оновлено

Повітряні Сили зафіксували "шахеди" над Кіровоградщиною, Сумщиною, Черкащиною та Полтавщиною

21 червня, 2023 середа
01:56
Війна з Росією Атака дронів на Київ, Shahed, шахеди, ППО

У ніч з 20 на 21 червня російські терористи застосовують іранські "шахеди" для обстрілу території України

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

"Зафіксовано рух кількох ударних БПЛА типу "шахед" в Сумській та Полтавській областях!", - йдеться у заяві ПС, яку опублікували о 1:22.

Пізніше з'явилась інформація про "шахеди" над Черкащиною та Кіровоградщиною.

Станом на 1:55 повітряну тривогу оголошено у Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській та Луганській областях.

Оперативне командування "Південь" повідомляє про підвищену ракетну небезпеку.

"Ворог вивів на бойове чергування надводний ракетоносій! Станом на зараз корабельне угруповання в Чорному морі збільшено до 8 одиниць: до нього доєднався фрегат "Адмірал Макаров", споряджений 8 "калібрами". Рівень ракетної небезпеки – підвищений!", - пише ОК.

  • У ніч на вівторок, 20 червня, російські окупаційні війська завдали масованого удару по Україні. 
  • Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, що Україні не вистачає засобів ППО, аби захистити усю територію від російських атак, відтак випущені росіянами дрони Shahed-136/131 уночі долетіли й до Львова.
Україна
Росія
ППО
Полтавщина
Сумщина
Військові новини
Кіровоградщина
ракетний удар
повітряна тривога
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