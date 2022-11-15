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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією РФ перекидає війська з херсонського на донецький напрямок та це не принесе їй оперативного успіху, – ISW

РФ перекидає війська з херсонського на донецький напрямок та це не принесе їй оперативного успіху, – ISW

15 листопада, 2022 вiвторок
05:39
війна з Росією У Бахмуті ворог влучив у Палац культури імені Мартинова.

За оцінками Інституту вивчення війни (ISW), російські війська, ймовірно, перекинуть війська до Донецької області після залишеного правобережжя Херсонщини, для активізації операцій навколо Бахмута, Донецька та на заході Донеччини

Про це повідомляє ISW.

"Російські війська, ймовірно, досягнуть успіхів у цих районах протягом наступних днів і тижнів, але ці успіхи навряд чи будуть значними з оперативної точки зору", - йдеться у повідомленні.

Аналітики ISW звертають увагу на те, що міністерство оборони Росії збільшило кількість заяв про російські територіальні здобутки в Донецькій області 13 та 14 листопада.

Мета – підкреслити, що російські війська активізують операції в Донецькій області після відходу з правого берега Херсонської області.

Так, міноборони РФ заявило, що російські війська завершили захоплення Майорська (20 км на південь від Бахмута) 13 листопада та Павлівки (45 км на південний захід від Донецька) 14 листопада після кількох тижнів, коли вони не заявляли про російські територіальні здобутки.

"Міністерство оборони Росії, ймовірно, висуває більш конкретні територіальні претензії, щоб створити інформаційні умови для висвітлення російських успіхів у Донецькій області та применшити невдоволення щодо втрат у Херсонській області", - вважають аналітики ISW.

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російська армія
Донеччина
Бахмут
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