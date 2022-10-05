Про це повідомляють журналісти "Схем".

Військові експерти, припускають, що окупантів РФ і техніку перекинули до окупованої території Луганщини. Передислокація пов’язана, зокрема, із серією вибухів у Валуйках Бєлгородської області.

"1 жовтня Planet Labs зафіксував, що військова техніка, включно із гелікоптерами, а також намети, в яких розміщується особовий склад, зникли з території військової бази у Валуйках Бєлгородської області, яка межує з Харківською, Сумською та Луганською областями України. Якщо порівнювати з супутниковими знімками за 6 вересня, які також є у розпорядженні "Схем", на цій військовій базі ще можна було побачити численні намети, гелікоптери і наземну військову техніку", - повідомляють журналісти.

Супутникові знімки військової бази у Валуйках за 6 вересня та 1 жовтня

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан, розповів, що, частину особового складу і техніки перекинули до Сватового, у зв'язку з вибухами 16 і 28 вересня.

"Це сталося після вибухів у районі Валуйок. Були втрати у росіян, і було, вочевидь, ухвалено рішення піти у бік. Частина військових та техніки, за моїми даними, "пішла" глибше в Росію, а більша частина – у бік міста Сватове, в Луганську область. Раніше з Валуйок вони заходили на Куп’янськ Харківської області: там є пряма автомобільна дорога, залізниця і річка. По дорогах військові РФ заходили на Куп’янськ, а вже звідти частина йшла на Ізюм, частина йшла на Лиман, частина на Рубіжне у бік Сєверодонецька, а сама база залишалась у Валуйках як центр розподілу. Тепер це втратило сенс", – розповів Світан.

Ще один військовий аналітик Михайло Жирохов також підтвердив ймовірність перекидання росіян до Луганщини.

"Зараз росіяни відбудовують лінію оборони по дорозі Сватове-Кремінна на Оскільському напрямку. Їм зараз потрібні сили, і, може бути так, що з Валуйок, бо саме це місто протягом повномасштабної війни було останнім пунктом перед направленням на фронт у цьому регіоні. Здебільшого через Валуйки військових перекидали на Харківську область, але тепер вони можуть бути використані в Луганській", – каже Жирохов.

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