РФ перестала бути учасницею Європейської конвенції про права людини

Про це йдеться на порталі Ради Європи.

"Агресія Росії проти України продовжує приносити біль і страждання мільйонам людей в Україні та в усій Європі. Ми знову закликаємо російське керівництво негайно припинити війну в Україні та покласти край репресіям проти власного народу", – заявила генеральний секретар 46 держав Ради Європи Марія Пейчинович Бурич.

Європейський суд з прав людини уточнив у п’ятницю, що це відбулося відповідно до резолюції про припинення членства РФ у Раді Європи, прийнятої Комітетом міністрів 16 березня 2022 року та відповідно до резолюції про наслідки припинення членства РФ в Раді Європи, ухваленої пленумом суду 22 березня 2022 року.

Суд, як і раніше, компетентний розглядати скарги, спрямовані проти Російської Федерації у зв'язку з її діями або бездіяльністю, за умови, що вони були подані до 16 вересня.

На розгляді суду перебувають 17 450 скарг, спрямованих проти Російської Федерації.

У березні СОТ оголосила про те, що скасує режим найбільшого сприяння для Росії й заявку Білорусі на вступ до організації.

У травні Європейський комітет ВООЗ ухвалив резолюцію від 35 країн-учасниць із пропозицією закрити офіс організації у Москві.

15 вересня Німеччина виділила Раді Європи 10 млн євро, щоб закрити дірку в бюджеті після виходу Росії.

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