Міністр охорони здоров’я Росії Михаїл Мурашко досі входить до виконавчого комітету ВООЗ, - Український центр охорони здоров’я

Про це повідомили аналітики Українського центру охорони здоров’я (UНС).



Зазначається, що чинний комітет ВООЗ працює із 2020 по 2023 рік. До його обов’язків входить погодження порядку денного Генасамблеї ВООЗ та резолюцій, які будуть на ній розглянуті. Також комітет працює над втіленням затверджених рішень. Тому чинний міністр охорони здоров'я Росії має вплив на денний порядок та роботу ВООЗ.



Крім того, до комітету також входить міністр охорони здоров’я Білорусі Дмитро Піневич.



Зазначається, що ВООЗ довгий час уникали публічного визнання факту повномасштабного вторгнення Росії на територію України.

"До того ж голова ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус розкритикував увагу до війни в Україні, зазначивши, що "Ситуація в Україні – глобально значуща, але іншим "кризам" не приділяли достатньо уваги", - наголосили в Українському центрі охорони здоров’я.

Відомо, що 6 травня ввечері Генеральний директор ВООЗ Адан Гебрейесус повідомив про свій приїзд до України з робочим візитом. Він планує оцінити, як можна збільшити підтримку України з боку Організації.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко закликав Всесвітню організацію охорони здоров'я (ВООЗ) припинити співпрацювати з Росією. Він також закликав гуманітарні організації ООН вивезти свої регіональні представництва з Москви.

Ляшко додав, що країна не може одночасно вести криваву війну і впливати на політику в гуманітарній сфері.

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