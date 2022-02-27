Україна закликала ВООЗ не співпрацювати з Росією, - Ляшко
Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко закликав Всесвітню організацію охорони здоров'я (ВООЗ) припинити співпрацювати з Росією
Про це він сказав у зверненні.
"Я закликаю ВООЗ використовувати всі свої важелі і припинити будь-яку співпрацю і обмін інформацією з ворогами людства - РФ", - сказав Ляшко.
Він також закликав гуманітарні організації ООН вивезти свої регіональні представництва з Москви.
Ляшко додав, що країна не може одночасно вести криваву війну і впливати на політику в гуманітарній сфері.
"Російські окупанти обстрілюють лікарні, машини екстреної медичної допомоги, Дитячі будинки і мирне населення. У нас щодня гинуть медичні працівники від дій терористів", - додав глава МОЗ.
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