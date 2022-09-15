Німеччина виділила Раді Європи 10 млн євро, щоб закрити дірку в бюджеті після виходу Росії
Німеччина виділила Раді Європи додаткові 10 млн євро для компенсації дефіциту фінансування в результаті виключення Росії з організації
Про це повідомило МЗС Німеччини у твіттері.
"Рада Європи є гарантом захисту прав людини, верховенства права та демократії у Європі. Ось чому сьогодні ми надали додаткові 10 мільйонів євро для компенсації втрати доходів через виключення Росії з Ради Європи", - йдеться у повідомленні міністерства.
У відомстві додали, що напад Росії на Україну - "це також атака на наші основні цінності".
"Сьогодні як ніколи необхідна сильна та ефективна Рада Європи, щоб рішуче захищати ці цінності", - йдеться у повідомленні.
- У березні комітет Ради Європи виключив Росію з-поміж членів організації після того, як Росія розірвала договори з Радою Європи та Європейську конвенцію з прав людини.
- Також у березні СОТ оголосила про те, що скасує режим найбільшого сприяння для Росії і заявку Білорусі на вступ до організації.
- У травні Європейський комітет ВООЗ ухвалив резолюцію від 35 країн-учасниць із пропозицією закрити офіс організації у Москві.
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