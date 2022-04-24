У неділю, 24 квітня 2022 року, газета "Комсомольська првда", що всіляко підтримує політику Путіна та вторгнення до України, повідомило про очікування переходу виробників та споживачів на "кам'яний туалетний папір", передає Еспресо.TV.



Як наголошується така технологія вже застосовується Японією та Туреччиною.



Йдеться про виробництво на основі вапняка та нетоксичних полімерів.