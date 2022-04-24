РФ перейде на туалетний папір з каменю
В умовах посилених міжнародних економічних санкцій і, як наслідок, різкого дефіциту якісного паперу й сировини для його виготовлення, в Росії зайшла мова про нові технології
У неділю, 24 квітня 2022 року, газета "Комсомольська првда", що всіляко підтримує політику Путіна та вторгнення до України, повідомило про очікування переходу виробників та споживачів на "кам'яний туалетний папір", передає Еспресо.TV.
Як наголошується така технологія вже застосовується Японією та Туреччиною.
Йдеться про виробництво на основі вапняка та нетоксичних полімерів.
- Нагадаємо, у РФ пачку офісного паперу продають за ціною двох акцій "Сбербанку".
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