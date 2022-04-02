У РФ пачку офісного паперу продають за ціною двох акцій "Сбербанку"

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.

Після того, як РФ залишили закордонні виробники паперу та необхідних для його виробництва хімікатів, 500 аркушів А4 коштують приблизно 350 рублів, що дорівнює вартості двох акцій "Сбербанку Росії".

"Так, офіс L’oreal в Москві перевели в режим економії та виділили на кожного співробітника 10 аркушів А4 для двостороннього друку. У Чебоксарах, Рязані, Саратові зменшили розмір проїзних квитків, які тепер мають розмір "пальчикової" батарейки.

Рада депутатів у Новосибірську випустила спеціальне розпорядження "Про економію паперу". Тепер місцеві чиновники повинні обережніше витрачати запаси, які є, а друкуючи документи використовувати обидві сторони аркуша", - повідомили у ЦПД.

Зазначається, що на режим економії відреагував заступник міністра промисловості та торгівлі Віктор Євтухов, який запевнив, що питання дефіциту вже вирішено і ціни повертаються в січнево-лютневий проміжок (155-200 рублів). На питання про чеки підтвердив, що 50% ринку — імпортна стрічка на яку ще чекає "імпортозаміщення".



26 березня російський опозиціонер Михайло Ходорковський повідомив, що вартість одного аркуша паперу А4 в РФ вже перевищує вартість однієї акції російського "Сбербанку".

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