РФ підтягує резерви у напрямку просування ЗСУ на Півдні, - ОК
Окупаційні війська РФ стягують живу силу й техніку на напрямок просування Збройних Сил України на Півдні
Про це повідомляють в ОК "Південь" у фейсбуці.
Сили оборони продовжують активні дії, а противник веде оборону та намагається утримати зайняті рубежі.
"Ворог наносить системне вогневе ураження по наших позиціях, застосовує армійську авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію й міномети вздовж лінії бойового зіткнення і по прилеглих громадах. Тилові райони продовжує атакувати нетиповим використанням зенітно-ракетних систем С-300, ракетними ударами з неба та дронами-камікадзе", - йдеться в повідомленні.
Для запобігання просування українських військ окупанти мінують місцевість.
Наголошується, що на напрямок просування українських Сил оборони ворог підтягує резерви – близько 200 військовослужбовців та до трьох десятків одиниць бойової техніки.
- Раніше українські морпіхи показали, як самохідними артилерійськими установками "Гвоздика" знищують росіян на Півдні країни.
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