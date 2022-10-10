Про це повідомляють в ОК "Південь" у фейсбуці.

Сили оборони продовжують активні дії, а противник веде оборону та намагається утримати зайняті рубежі.

"Ворог наносить системне вогневе ураження по наших позиціях, застосовує армійську авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію й міномети вздовж лінії бойового зіткнення і по прилеглих громадах. Тилові райони продовжує атакувати нетиповим використанням зенітно-ракетних систем С-300, ракетними ударами з неба та дронами-камікадзе", - йдеться в повідомленні.

Для запобігання просування українських військ окупанти мінують місцевість.

Наголошується, що на напрямок просування українських Сил оборони ворог підтягує резерви – близько 200 військовослужбовців та до трьох десятків одиниць бойової техніки.

Раніше українські морпіхи показали, як самохідними артилерійськими установками "Гвоздика" знищують росіян на Півдні країни.

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