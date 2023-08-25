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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Три крилатих ракети, 470 солдатів і 12 дронів: втрати Росії за добу війни в Україні
Оновлено

Три крилатих ракети, 470 солдатів і 12 дронів: втрати Росії за добу війни в Україні

25 серпня, 2023 п'ятниця
08:15
Війна з Росією Окупанти

Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила 259 630 військових. Також Росія планує проведення так званих виборів на тимчасово окупованих територіях Запорізької області у змішаному форматі: показове голосування на дільницях та обхід квартир і будинків

Про це звітує Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.08.23 орієнтовно становили:

  • особового складу ‒ близько 259 630 (+470) осіб ліквідовано 
  • танків ‒ 4378 (+3)
  • бойових броньованих машин ‒ 8521 (+10)
  • артилерійських систем – 5361 (+28)
  • РСЗВ – 724 (+1)
  • засобів ППО ‒ 495 (+1) 
  • літаків – 315 (+0) 
  • гелікоптерів – 316 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4356 (+12)
  • крилатих ракет ‒ 1409 (+3)
  • кораблів /катерів ‒ 18 (+0) 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7790 (+17)
  • спеціальної техніки ‒ 802 (+1)

Дані уточнюються.

Втрати Росії

Фото: Генштаб ЗСУ

Росія планує "вибори" на окупованому Запоріжжі у змішаному форматі, перекинула чеченців - зведення Генштабу

Так, в одному з тимчасово окупованих населених пунктів Запорізької області окупаційна влада врахувала негативний досвід організації псевдореферендуму. Відтак, планується проведення "виборів" у змішаному форматі: показове голосування на дільницях та обхід квартир і будинків. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Обхід будинків передбачається розпочати завчасно. Починаючи з 30 серпня цього року представники окупаційної влади почнуть обхід квартир для збору голосів", - йдеться у повідомленні.

Крім того, в цьому регіоні з’являються люди, яких привозять із території РФ та розселяють в покинутих будинках місцевих жителів.

"Даний факт пов’язаний із підготовкою фальсифікації голосування та створення потрібної картинки для російських медіа", - кажуть військові.

Також посилюється тиск на місцеве населення із вимогою отримувати російські паспорти. Зокрема, вводиться вимога, що оплата комунальних послуг, інтернету та мобільного телефону неможлива без російського громадянства. З метою посилення тиску на місцеве населення в регіоні відмічається збільшення чисельності військовослужбовців чеченської національності, які поводяться дуже агресивно та жорстко ставляться до порушення комендантської години місцевим населенням.

Російські терористи завдали 47 авіаційних ударів і здійснили 69 обстрілів з РСЗВ по Україні

Протягом минулої доби ворог завдав 7 ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив 69 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

На фронті сталося 35 бойових зіткнень: ситуація по напрямках

Протягом минулої доби відбулось 35 бойових зіткнень між Силами оборони України й окупантами.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах Бобилівки та Волфиного Сумської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів, це, зокрема, Хрінівка, Тур'я, Блешня, Янжулівка, Миколаївка, Гай Чернігівської області; Об'єднане, Ходине, Угроїди, Новодмитрівка, Попівка Сумської області та Червона Зоря, Стрілеча, Гатище, Мала Вовча, Тополі Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Новоєгорівки Луганської області. 

Завдав авіаційних ударів в районах Орлянського Харківської області та Надії, Твердохлібового Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали населені пункти Дворічна, Синьківка, Іванівка, Кислівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку армія РФ завдала авіаційних ударів в районах Спірного, Роздолівки, Веселого Донецької області. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Іванівського, Кліщіївки та Білої Гори Донецької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Васюківка, Міньківка, Маркове, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку росіяни вели безуспішні наступальні дії в районі південніше Авдіївки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Керамік, Бердичі, Водяне, Карлівка, Нетайлове, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах північно-східніше Новомихайлівки та Мар’їнки Донецької області.

Противник завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Желанне Перше, Олександропіль, Побєда, Катеринівка, Єлизаветівка, Іллінка Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Благодатного, Старомайорського Донецької області. Від артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Максимівка, Шахтарське, Велика Новосілка, Урожайне, Старомайорське, Вільне Поле Донецької області.

На Запорізькому напрямку вороже військо завдало авіаційних ударів в районах Левадного, Малої Токмачки, Роботиного та Оріхова Запорізької області. Від артилерійських обстрілів постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Левадне, Гуляйполе, Білогір'я, Мала Токмачка, Степове, Плавні Запорізької області.

На Херсонському напрямку окупанти завдали авіаційних ударів в районах Тягинки та Наддніпрянського Херсонської області. Від артилерійських обстрілів постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Львове, Херсон, Комишани, Білозерка, Кізомис, Посад-Покровське Херсонської області та Очаків Миколаївської області.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

ЗСУ 2 пункти управління, склад боєприпасів та станцію РЕБ загарбників

Авіація сил оборони протягом минулої доби завдала 1 удар по пункту управління, 13 ударів по районах зосередження особового складу та 3 - по зенітно-ракетних комплексах противника.

А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління, 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 5 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 1 засіб протиповітряної оборони, 1 склад боєприпасів та 1 станцію радіоелектронної боротьби росіян.

  • Раніше повідомлялось, що до окупованого Мелітополя Запорізької області загарбники привозять "гастролерів" із Росії, натомість не випускають з міста місцевих жителів. За словами мера, так терористи готуються до так званих виборів.
  • А Головне управління розвідки України закликало українців, які залишилися на окупованих територіях, повідомляти стосовно псевдовиборів.
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