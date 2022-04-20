РФ почала "чистки" керівників "ЛНР" на тлі невдач у війні проти України, заарештовано "міністра" Ігоря Корнета, - розвідка

Про це повідомило Міноборони України.



"Міністр внутрішніх справ ЛНР генерал-майор" Корнет Ігор Олександрович, 29.04.1973 р. н., заарештований співробітниками ФСБ Росії та на теперішній час утримується в слідчому ізоляторі ФСБ в Ростові-на-Дону", - зазначили в розвідці.



Арешт спричинив негативну реакцію з боку силових відомств і політичного керівництва "ЛНР", які вважають такі дії початком змін у силовому блоці самопроголошеної республіки.



"За рахунок кадрових змін та залякування керівництва квазіреспубліки, росія намагається в налагодити ефективну роботу по мобілізації людського ресурсу на тимчасово окупованих територіях Луганської області для швидкого заміщення втрат в частинах і підрозділах 2 АК російських окупаційних військ та продовження ведення бойових дій проти України",- наголосили в Міноборони.

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