РФ поширює дезінформацію про поляків на українських держпосадах в армії та поліції
У Росії поширюють маніпуляцію про те, що невдовзі громадяни Польщі зможуть обіймати українські адміністративні та державні посади, служити в армії та спецслужбах, а польська поліція матиме право стежити за правопорядком в Україні
Про це інформує в телеграмі Центр протидії дезінформації.
Пропагандисти посилаються на законопроєкт анонсований президентом України, як подібний закон ухвалений Польщею про підтримку українських біженців. У Центрі протидії дезінформації доводять, що пропагандистські твердження є навмисною дезінформацією РФ.
"Наразі жодних офіційних підтверджень можливості громадян Польщі у разі ухвалення такого закону обіймати в Україні адміністративні та державні посади немає. Конкретні положення українського законопроєкт розробляє МЗС України.
Маніпулятивне трактування майбутнього закону є продовженням дезінформаційної кампанії РФ з безпідставних звинувачень Польщі у намірах поступово взяти під контроль західні регіони України з подальшою анексією", - йдеться в повідомленні.
- Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 1 червня.
- У Москві кажуть, що ЗСУ обстрілюватимуть прикордонні райони РФ американськими ракетами.
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