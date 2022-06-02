Про це інформує в телеграмі Центр протидії дезінформації.



Пропагандисти посилаються на законопроєкт анонсований президентом України, як подібний закон ухвалений Польщею про підтримку українських біженців. У Центрі протидії дезінформації доводять, що пропагандистські твердження є навмисною дезінформацією РФ.



"Наразі жодних офіційних підтверджень можливості громадян Польщі у разі ухвалення такого закону обіймати в Україні адміністративні та державні посади немає. Конкретні положення українського законопроєкт розробляє МЗС України.



Маніпулятивне трактування майбутнього закону є продовженням дезінформаційної кампанії РФ з безпідставних звинувачень Польщі у намірах поступово взяти під контроль західні регіони України з подальшою анексією", - йдеться в повідомленні.

Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 1 червня.

У Москві кажуть, що ЗСУ обстрілюватимуть прикордонні райони РФ американськими ракетами.

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