Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 1 червня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 1 червня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 1 червня росіяни запустили три великих обмани.
Дезінформація: В міноборони РФ повідомили, що "у Сумській області очікується постачання ракетних систем великої дальності з США, за допомогою яких бойовики збройних формувань України за наказом СБУ планують завдавати ударів по прикордонню рф безпосередньо із житлових районів міста Шостка".
Маніпуляція: Постійний представник РФ при організації із заборони хімічної зброї О.Шульгін заявив: "Росія попередила ОЗХО про підготовку провокацій України з можливим використанням хімічних речовин. Наразі організація вивчає надану їй інформацію".
Фейк: ЗМІ РФ з посиланням на депутата держдуми РФ А.Картаполова повідомили: "Росія практично перестала зазнавати втрат під час війни в Україні… цифри, що оприлюднило міноборони РФ в березні — 1351 загиблий. Є поранені, але такої кількості загиблих немає, і це результат зміни підходу до ведення бойових дій".
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