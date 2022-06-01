Про це повідомляє Міжвідомчий координаційний штаб Російської Федерації з гуманітарного реагування.

"За даними Міноборони РФ, найближчим часом у місто Шостка Сумської області очікується постачання із США ракетних систем великої дальності, за допомогою яких бойовики збройних формувань України за наказом СБУ планують завдавати ударів по прикордонній території РФ безпосередньо із житлових районів міста", - сказано у повідомленні.

У Росії наголошують, що такими діями українські військові, мовляв, "хочуть спровокувати ЗС Росії на вогонь у відповідь, після чого звинуватити їх у невибіркових ударах по об'єктах громадянської інфраструктури та знищення українського мирного населення".

Зазвичай, такі повідомлення з'являються для того, аби виправдати обстріли росіянами житлових кварталів українських міст.

31 травня The Telegraph повідомив, що Кремль витрачає $10 млн на доступ до інтернет-сайтів, які сам заборонив.

На кордоні з Україною за відмову брати участь у "спецоперації" звільнено кілька сотень російських військових.

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