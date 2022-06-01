Кремль витрачає $10 млн на доступ до інтернет-сайтів, які сам заборонив

Про це пише The Telegraph.

Мова йде про Instagram, Facebook, низку новинних порталів, сайти Amnesty International та Chess.com. Інтерес Кремля у тому, що з деяких вебресурсів можна дізнатися про засудження агресії Росії або ж про збір коштів для проукраїнських організацій, — пише видання.

The Telegraph цитує дослідницю Кетрін Барнетт із вебсайту Top10VPN, яка розповіла, що з 236 оприлюднених контрактів 188 стосуються саме державних установ. За іронією долі, ці дані демонструють потребу російських чиновників обходити цензуру від власного уряду, констатує вона.

До слова, прессекретар Путіна Дмитро Пєсков зізнається, що він є користувачем VPN, адже це ніким "не заборонено".

Ще у березні у Росії заблокували Facebook, Google News. Це трапилося одразу після заяви Пєскова про те, що Кремль ігноруватиме думку незгодних з війною проти України.

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