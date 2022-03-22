Про це повідомляє "Медуза", - інформує Еспресо.TV.

У Кремлі вважають "абсолютно незаперечним фактом", що переважна більшість росіян підтримують війну Володимира Путіна проти України, - заявив прессекретар президента РФ Дмітрій Пєсков, відповідаючи на запитання журналістів.

"Переважна більшість громадян, що понад 75% підтримують операцію, підтримують дії президента Росії. Це абсолютно незаперечний факт.

Ви бачите, що йде дуже активне роз'яснення цілей та завдання цієї операції, причини цієї операції, і ми сподіваємося, що ті, хто не згоден, вони зрозуміють, що відбувається", - заявив Пєсков.



На запитання, чи у Кремлі беруть до уваги думку решти десятків мільйонів росіян, які проти війни, речник Путіна відповів: "Думку чують. Але все-таки меншість є меншістю".

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