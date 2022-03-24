В Росії заблокували сервіс Google News
Роскомнагляд оголосив про блокування в країні сервісу Google News через те, що він дає доступ до матеріалів з "недостовірною" інформацією про війну Росії проти України
Про це повідомляє Медуза.
Доступ до Google News обмежений на підставі вимог російської генпрокуратури.
"Згаданий Американський новинний інтернет-ресурс забезпечував доступ до численних публікацій і матеріалів, що містять неправдиву суспільно значущу інформацію", – йдеться у повідомленні відомства.
Держдума раніше ухвалила закон про кримінальну та адміністративну відповідальність за поширення хибної інформації про використання збройних сил Росії за кордоном. Відомо, що Роскомнагляд також зобов'язав ЗМІ при висвітленні бойових дій посилатися лише на повідомлення Міноборони та заборонив називати спецоперацію нападом, вторгненням або оголошенням війни.
- Нагадаємо, раніше Медуза повідомляла, що Кремль ігноруватиме думку незгодних з війною проти України. Речник Путіна Пєсков заявив, що думку меншості чують. "Але все-таки меншість є меншістю".
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