English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Боротьба за свободу слова
Головна війна з Росією РФ посилює енергетичний шантаж через тікток, - Центр при РНБО

РФ посилює енергетичний шантаж через тікток, - Центр при РНБО

24 вересня, 2022 субота
16:13
війна з Росією Чадний газ

Російські пропагандисти в тіктоці висміюють енергетичну кризу та вдають, нібито РФ - єдина енергетично незалежна держава

Про це поідомив Центр протидії дезінформації в телеграмі.

"Як вже попереджали аналітики ЦПД, з настанням опалювального сезону Росія лише посилюватиме енергетичний шантаж населення. На тлі заяв керівництва деяких країн про намір знизити середню температуру в оселі до +16 °C, РФ через соцмережу TikTok різними мовами почала поширювати ролики, в яких висміюється енергетична криза", - наголосили у відомстві.

До змерзлого героя, який додав тепла в будинку, вриваються правоохоронці. Водночас російською мовою викладають відео протилежного змісту: на них ллється вода з парою чи одночасно горять усі газові пальники.

"У такий спосіб роспропаганда намагається вплинути на аудиторію віком від 18 років. Замість традиційного залякування роспропаганда намагається сформувати враження, що начебто Росія – єдина, енергетично незалежна та багата країна. Насправді ж загальна доля російських енергоносіїв на світовому ринку складає менше, ніж 10%", - зауважили в ЦПД.

  • 19 вересня The Wall Street Journal написав, що енергетичний шантаж - останній козир РФ, щоб змусити ЄС припинити підтримку України, проте ціни на газ падають і в довгостроковій перспективі Росія програє.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Росія
газ
Читайте також:
Президент США Джо Байден
24 вересня, 2022 субота
Байден позбавив Афганістан статусу основного союзника США поза НАТО
Каховський міст
23 вересня, 2022 п'ятниця
ЗСУ вдарили по Каховському мосту, коли через нього проходила колона російської техніки
студенти
23 вересня, 2022 п'ятниця
Кордон перетнуть не мільйони, а кілька тисяч українських студентів, які відбудовуватимуть країну, - політолог Давидюк
Київ
+13°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.9
    Купівля 40.9
    Продаж 41.86
  • EUR
    Купівля 39.99
    Продаж 41.22
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, субота
24 вересня
16:29
Ексклюзив
Андрій Піонтковський
Путіну сказали, що його вб'ють, якщо він застосує ядерну зброю, - Піонтковський
16:19
Збіґнев Рау
Глава МЗС Польщі Збіґнев Рау: Німеччина робить все, щоб допомагати Україні якнайменше і якнайпізніше
16:17
Олаф Шольц
Шольц заявив, що Росія не виграє у війні проти України
16:11
на фото: окупанти
На війні в Україні ліквідували двох лейтенантів армії РФ, - офіцер ЗСУ Штефан
16:03
Ексклюзив
Михайло Діанов
До всіх полонених застосовували тортури, морили голодом, не давали води, - заступник командира полку "Азов" Мольфар
15:55
на фото: зсув ґрунту
На центральну Японію обрушився тайфун: двоє людей загинули, близько 120 тис. домогосподарств лишилися без світла
15:44
24 вересня жителі Києва розписали пам'ятник російському поету Олександру Пушкіну
"Демонтуй мене повністю, знеси мене": небайдужі громадяни розписали пам'ятник Пушкіну в Києві
15:41
Естонія подарує Житомирській області 12 автобусів
15:38
Піротехніки міна розмінування
Українські піротехніки за добу знешкодили 867 вибухонебезпечних предметів
15:19
Президент Європейської Ради Шарль Мішель
Європа має прийняти втікачів з Росії, – президент Європейської Ради Шарль Мішель
15:14
Український прикордонник
Від початку вересня українські прикордонники збили два російські дрони
15:10
ООН
ЄС вимагає від ООН звіт про пошкодження телекомунікацій в Україні з початку війни
14:44
навчальні стрільби
На Полтавщині 24 вересня відбудуться навчальні стрільби: лунатимуть постріли
14:40
росія іран
"Утримайтеся від впливу третіх сторін": Іран шкодує про погіршення відносин з Україною через повідомлення про постачання безпілотників для РФ
14:30
Ексклюзив
путін Соловйов
В Кремлі сформувалися дві партії - "ультрафашисти" і "помірковані фашисти", - політолог Піонтковський
14:27
Ексклюзив
путін
Путін усвідомлює, що у військовому плані йому не перемогти, - дипломат Метью Брайза
14:25
Вказівник одного з мікрорайонів Риги розмалювали в кольори російського прапора
Вказівник одного з мікрорайонів Риги розмалювали в кольори російського прапора
14:15
Михайло Подоляк
Іран не зміг зрозуміти, як піднятися з дна цивілізації, - Подоляк про передачу зброї РФ
14:12
Естонія
Естонія долучилася до позову України проти Росії щодо геноциду
14:11
Козача Лопань
Очолив окупаційну "народну міліцію" на Харківщині: мешканцю Козачої Лопані заочно оголосили підозру
13:58
патріарх Кирил
"Христос воскрес і ви воскреснете": патріарх Кирил закликав мобілізованих вмирати за Росію
13:48
Артем Бондаренко
В Україні ліквідували російського лейтенанта, - офіцер ЗСУ Штефан
13:41
Росія
"Гарматне м'ясо": колишній президент Монголії закликав росіян не йти на війну проти України
13:34
на фото: затримання колаборанта
Агенти ФСБ з Донеччини та Дніпра здавали ворогу інформацію про HIMARS
13:23
Ален Делон
Ален Делон процитував "Заповіт" Тараса Шевченка та підтримав Україну
13:17
наслідки ворожих обстрілів міста Гуляйполе
У Запорізькій області окупанти за добу зруйнували 72 цивільні об'єкти
13:13
Михайло Мізінцев
Відповідального за окупацію Маріуполя генерала Мізінцева призначили заступником Шойгу, - росЗМІ
13:09
обмін полоненими
Ердоган і Зеленський узгоджували обмін 15 командирів "Азовсталі", домовились лише за 5, - речник президента Туреччини
12:49
діти війна
Повномасштабна війна РФ проти України: кількість поранених дітей зросла до понад 773
12:18
на фото: Олександр Науменко
Віддавав накази катувати українців у тимчасово окупованому Херсоні: командиру армії РФ оголосили підозру
11:58
Петро Порошенко
Нам потрібні німецькі танки, – Порошенко в ефірі Deutsche Welle
11:49
долар євро валюта обмін
Курс валют на 24 вересня: скільки просять за долар та євро на чорному ринку
11:35
газове родовище
Європейська промисловість згортається через високі ціни на енергоносії, - Bloomberg
11:34
Роджер Федерер (в центрі)
Найтитулованіший тенісист сучасності Федерер зіграв останній матч у кар'єрі
11:12
Збірна України, Єреван
Вірменія - Україна: Петраков назвав заявку збірної на матч Ліги націй
11:05
Ексклюзив
Павло Латушко
Є інформація про початок економічної мобілізації в Білорусі, - член опозиційного уряду Латушко
11:05
вугілля
Індія скоротила імпорт вугілля та нафти з Росії
11:03
Литва прапор
Литва не надаватиме притулок росіянам, які тікають від відповідальності, - міністр закордонних справ Литви
10:55
Ексклюзив
Олексій Кошель
Псевдореферендум - це фірмовий почерк Кремля, - генеральний директор КВУ Кошель
10:55
Катерина Поліщук, Пташка
Парамедик з Азовсталі Пташка оприлюднила перші фото після звільнення з полону
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV