Про це поідомив Центр протидії дезінформації в телеграмі.

"Як вже попереджали аналітики ЦПД, з настанням опалювального сезону Росія лише посилюватиме енергетичний шантаж населення. На тлі заяв керівництва деяких країн про намір знизити середню температуру в оселі до +16 °C, РФ через соцмережу TikTok різними мовами почала поширювати ролики, в яких висміюється енергетична криза", - наголосили у відомстві.

До змерзлого героя, який додав тепла в будинку, вриваються правоохоронці. Водночас російською мовою викладають відео протилежного змісту: на них ллється вода з парою чи одночасно горять усі газові пальники.

"У такий спосіб роспропаганда намагається вплинути на аудиторію віком від 18 років. Замість традиційного залякування роспропаганда намагається сформувати враження, що начебто Росія – єдина, енергетично незалежна та багата країна. Насправді ж загальна доля російських енергоносіїв на світовому ринку складає менше, ніж 10%", - зауважили в ЦПД.

19 вересня The Wall Street Journal написав, що енергетичний шантаж - останній козир РФ, щоб змусити ЄС припинити підтримку України, проте ціни на газ падають і в довгостроковій перспективі Росія програє.

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