Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

"На тимчасово зайнятій території Луганської області окупанти здійснюють так звану націоналізацію майна агропромислових підприємств", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, у населеному пункті Білокуракине вивозять урожай та техніку з місцевих агрофірм.

Своєю чергою на тимчасово зайнятій території Херсонської області зафіксовано посилення противником адміністративно-поліцейського режиму, у звʼязку з чим сплановано заміну окремих підрозділів збройних сил РФ на підрозділи росгвардії.

Раніше Центр національного спротиву при Силах спеціальних операцій ЗСУ повідомив, що з Російської Федерації на тимчасово окуповану частину Херсонської області перекидають силовиків з метою проведення незаконного призову жителів регіону в армію загарбників.

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