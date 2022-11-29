РФ посилює поліцейський режим на окупованих територіях Херсонщини, - Генштаб
Загарбники вилучають майно агропідприємств Луганщини та посилюють поліцейський режим на окупованих територіях Херсонщини
Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбуці.
"На тимчасово зайнятій території Луганської області окупанти здійснюють так звану націоналізацію майна агропромислових підприємств", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, у населеному пункті Білокуракине вивозять урожай та техніку з місцевих агрофірм.
Своєю чергою на тимчасово зайнятій території Херсонської області зафіксовано посилення противником адміністративно-поліцейського режиму, у звʼязку з чим сплановано заміну окремих підрозділів збройних сил РФ на підрозділи росгвардії.
- Раніше Центр національного спротиву при Силах спеціальних операцій ЗСУ повідомив, що з Російської Федерації на тимчасово окуповану частину Херсонської області перекидають силовиків з метою проведення незаконного призову жителів регіону в армію загарбників.
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