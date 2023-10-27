РФ посилює пропаганду серед дітей в окупації, - Центр нацспротиву
Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях вживають заходів для збільшення пропагандистського впливу на українських дітей
Про це повідомляє Центр нацспротиву.
За даними ЦНС, Кремль доручив до кінця 2023 року збільшити кількість місцевих дитячих та молодіжних установ, у тому числі військово-патріотичних. Відповідальними за мілітаризацію українських дітей окупанти призначили фонд "Захисник вітчизни".
"В межах нарощування темпів промивки мізків росіяни планують провести обов’язкові для відвідування "класні зустрічі", "твій герой", "дякую, браття". В межах пропагандистських заходів відбуватиметься зустріч школярів з "ветеранами", - повідомляє ЦНС.
Крім того, загарбники сформували пул артистів для гастролей та блогерів для "неформальних" зустрічей в окупації, а також доручили гауляйтерам організувати безкоштовні перегляди пропагандистських фільмів.
- Раніше Центр національного спротиву повідомив, що на півдні та сході України окупанти запровадили "поглиблені медичні перевірки" дітей для того, щоб відправляти їх на "оздоровлення" у віддалені російські регіони, де "промивати мізки" або тиснути на їхніх батьків щодо переїзду до РФ.
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