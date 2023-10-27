РФ посилює пропаганду серед дітей в окупації, - Центр нацспротиву

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

За даними ЦНС, Кремль доручив до кінця 2023 року збільшити кількість місцевих дитячих та молодіжних установ, у тому числі військово-патріотичних. Відповідальними за мілітаризацію українських дітей окупанти призначили фонд "Захисник вітчизни".

"В межах нарощування темпів промивки мізків росіяни планують провести обов’язкові для відвідування "класні зустрічі", "твій герой", "дякую, браття". В межах пропагандистських заходів відбуватиметься зустріч школярів з "ветеранами", - повідомляє ЦНС.

Крім того, загарбники сформували пул артистів для гастролей та блогерів для "неформальних" зустрічей в окупації, а також доручили гауляйтерам організувати безкоштовні перегляди пропагандистських фільмів.