Медична агресія РФ: окупанти відправляють дітей на "оздоровлення" до ворога та змушують отримати їхні паспорти

Про це інформує Центр національного спротиву.

Практично по всій території тимчасово окупованих територій окупанти інтегрували заклади "охорони здоров’я" у медичну сферу РФ", - йдеться в заяві.

Росія виділяє 1,5 млрд рублів на "поглиблені медичні перевірки" дітей з тимчасово окупованих південних та східних регіонів України. Це виправдання для того, щоб відправляти дітей на "оздоровлення" у далекі куточки РФ: "Де їм промивають мізки, або ж взагалі за допомогою цього тиснуть на батьків аби ті також залишали рідну землю".

Також через медогляд їх змушують отримати державне медстрахування, для чого потрібен російський паспорт у батьків або підлітка старше 14 років.