Медична агресія РФ: окупанти відправляють дітей на "оздоровлення" до ворога та змушують отримати їхні паспорти
Рашисти змушують українських дітей проходити "поглиблені профілактичні медичні огляди" у РФ та змушують отримати російські документи
Про це інформує Центр національного спротиву.
Практично по всій території тимчасово окупованих територій окупанти інтегрували заклади "охорони здоров’я" у медичну сферу РФ", - йдеться в заяві.
Росія виділяє 1,5 млрд рублів на "поглиблені медичні перевірки" дітей з тимчасово окупованих південних та східних регіонів України. Це виправдання для того, щоб відправляти дітей на "оздоровлення" у далекі куточки РФ: "Де їм промивають мізки, або ж взагалі за допомогою цього тиснуть на батьків аби ті також залишали рідну землю".
Також через медогляд їх змушують отримати державне медстрахування, для чого потрібен російський паспорт у батьків або підлітка старше 14 років.
- Крім того, тимчасово окупованому Сєверодонецьку Луганської області з двох працюючих аптек залишилася лише одна, проте і там існує гостра нестача медикаментів.
- На території тимчасово окупованої Херсонської області російські війська створили медичну кризу.
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