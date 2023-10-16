В окупованому Сєверодонецьку працює лише одна аптека, але там бракує медикаментів, - ОВА
У тимчасово окупованому Сєверодонецьку Луганської області з двох працюючих аптек залишилася лише одна, проте і там існує гостра нестача медикаментів
Про це інформує очільник Луганської ОВА Артем Лисак.
"У Сєверодонецьку важко виявити працюючу аптеку. Після окупації спочатку їх було дві, але останнім часом медикаменти можна придбати тільки в одній, розташованій при місцевій лікарні", - йдеться у повідомленні.
За словами голови ОВА, запас препаратів там невеликий, він поповнюється лише двічі на місяць. У сезон гострих респіраторних захворювань нестача медикаментів відчувається ще більше.
Також Лисак розповів, що у так званій ЛНР окупанти погрожують завершити повну інвентаризацію житлового фонду до кінця 2024 року. Як каже окупаційна "влада", це дозволить сформувати регіональні реєстри багатоквартирних будинків.
"Однак всі розуміють, що ці реєстри були й раніше, тим більше у містах, яких бойові дії практично не торкнулися. Інвентаризація розрахована на виявлення житла, звідки люди евакуювалися і яке стоїть порожнім", - наголосив очільник Луганської ОВА.
- Керівник Сєвєродонецького району Луганської області Роман Власенко розповів про ситуацію, яка розгортається на тимчасово окупованих територіях після проведення псевдореферендумів. За його словами, там з фінансами в окупантів є проблеми, виникають заборгованості по зарплаті містянам, а медицина стає платною.
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