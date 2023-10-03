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Відсутність електрики, платна медицина та примусовий набір в армію РФ: Власенко розповів про ситуацію у Сєверодонецьку

3 жовтня, 2023 вiвторок
07:46
Війна з Росією Луганщина

Керівник Сєвєродонецького району Луганської області Роман Власенко розповів про ситуацію, яка розгортається на тимчасово окупованих територіях після проведення псевдо референдумів

Про це стало відомо з етеру телеканалу "Еспресо".

"Якщо про Сєверодонецьк, то в них завершуються заходи з розподілу посад після так званих перших виборів, є інформація про активізацію мобілізації, починається призов", - сказав він.

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Коментуючи ситуацію із рівнем життя населення, Власенко зазначив, що жодних змін на краще не очікує, підготовка до зими фактично провалена.

"Більш-менш якісь заходи відбуваються в Сєверодонецьку, пов'язаних з централізованим опаленням, якісь міні-котельні вони поставили. Зима буде важка, є перебої з електроенергією і водою, я думаю, що попит збільшився трохи останнім часом, а потужності не вистачає. Знову проблеми з фінансами в окупантів, знову заборгованості по зарплаті, медицина стає платною, повернення в Совєтський Союз не відбулося", - наголосив він.

Ситуація на ТОТ Луганщини

Ще у липні в ОВА повідомляли, що у Сєверодонецьку російські спецслужби перевірять зрадників, розпитуючи, чи є у них рідні на неокупованих територіях. Мешканців, які намагаються подзвонити в Україну, примушують рити окопи.

Згодом стало відомо, що окупаційна влада на Луганщині відмовилася вмикати мобільний інтернет на контрольованих нею територіях – нібито з безпекових міркувань.

Також повідомлялося, що мешканці тимчасово окупованого Сєверодонецька уже більш ніж пів року живуть без мобільного зв’язку та інтернету, які вимкнули загарбники. Людям доводиться ходити до віддалених сіл, щоб зателефонувати.

25 вересня повідомлялося, що на багатоповерхівках прифронтових міст Луганщини, з дахів яких раніше можна було упіймати покриття для зв'язку, окупанти розвішали попередження, що за телефонну розмову є загроза потрапити "на підвал".

30 вересня ексголова Луганської ОВА Сергій Гайдай зазначив, що окупаційна влада створила перелік підлітків, яких можна мобілізувати вже за пів року.

Суспільство
Україна
Луганщина
Сєверодонецьк
окуповані території
окупанти
Військові новини
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