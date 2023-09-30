Окупанти почали ставити на військовий облік 16-річних підлітків: Гайдай про мобілізацію на Луганщині

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Мобілізація на тимчасово окупованій Луганщині ніколи не зупинялась, вона постійно триває. Після псевдовиборів, які нещодавно відбулися на Луганщині, відбувся сплеск мобілізації. Шляхом так званих виборів окупаційна влада зробила перелік чоловіків, яких можна мобілізувати", - пояснив Гайдай.

За його словами, починаючи з 16-річного віку окупанти створили військовий облік підлітків, забираючи хлопців з 18-річного віку.

"У росіян є в планах, що війна затягнеться. Тому вони хочуть мати чіткий перелік підлітків, яких вже за пів року можна забрати", - підкреслив Гайдай.