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РосЗМІ отримали вказівку від Путіна приховувати другу хвилю мобілізації перед майбутніми виборами в РФ

16 вересня, 2023 субота
12:45
Війна з Росією росія мобілізація

Кремль наказав пропагандистам РФ замінити новини про мобілізацію на новини про набір контрактників, який нібито йде дуже успішно

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.

Найімовірніше, що росЗМІ отримали з Кремля вказівку якнайменше висвітлювати чутки про другу хвилю гібридної мобілізації і не публікувати офіційні спростування.

"Напередодні виборів в РФ у березні підвищена "тривожність" посадовців та їхніх сімей Путіну не потрібна, бо вони підуть голосувати проти нього або взагалі не підуть. А центральній виборчій комісії поставили завдання забезпечити рекордні показники "народної підтримки" за всі часи перебування Путіна при владі", - пояснює Центр стратегічних комунікацій.

На Східному економічному форумі Володимир Путін не відповів на питання про можливість другої хвилі мобілізації, але почав стверджувати, що 1000–1500 осіб кожного дня підписують контракти з міністерством оборони РФ.

"І мужики наші російські, розуміючи, що на них чекає, йдуть свідомо і добровільно", - заявив Путін

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Центр стратегічних комунікацій стверджує, що Путін бреше, що чоловіки йдуть в армію добровільно. Тим, хто підписав контракт, пообіцяли "великі гроші".

Раніше голова комітету Держдуми з питань оборони генерал Картаполов більше за всіх посадовців РФ говорив про другу хвилю мобілізації. У липні він говорив про те, що "нижню межу призовного віку вирішено залишити на 18 років, тому що дуже багато хлопців хоче піти служити саме у цьому віці". Але останнім часом ні він, ні найголовніші пропагандисти РФ не висвітлюють цю тему.

Кремль наказав пропагандистам працювати над новинами про набір контрактників, який нібито йде дуже успішно.

Працівник прокремлівського видання пояснив "Медузі", що коментарі про додаткову мобілізацію набирають велику кількість переглядів і люди дізнаються про фейки саме з них: "А як у Росії вважається — якщо влада щось спростовує, значить точно буде".

  • Мобілізація на території РФ не припиняється. Російська влада розглядає можливість призвати 450 тисяч людей на військові дії в Україну.

Україна
Росія
Володимир Путін
російська армія
мобілізація
пропаганда
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