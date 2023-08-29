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Війна з Росією: хроніка
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Згурець розповів, скільки солдатів щомісяця забезпечує Росії прихована мобілізація

29 серпня, 2023 вiвторок
10:08
Війна з Росією російська армія, мобілізація

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що Росія потерпає від значних втрат на лінії фронту

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Росія потерпає від значних втрат на лінії фронту. За весь період бойових дій Росія втратила понад 250 тис. особового складу. Восени минулого року РФ провела першу мобілізацію, яка компенсувала ці втрати. Зараз прихована мобілізація забезпечує щомісяця противнику десь 20-25 тис. особового складу, які йдуть на поповнення втрат на різних ділянках фронту", - пояснив Згурець.

За словами експерта, Силам оборони потрібно щомісяця знищувати більше, ніж 20-25 тис. особового складу противника.

"Прихована мобілізація забезпечує противнику стабільність особового складу російської армії, навіть з різним рівнем навченості. Але забезпечити значну кількість швидко мобілізованих Росія не зможе. Зараз Росія проводить формування двох армій і корпусів до цих армій. Вони можуть з'явитися на полі болю в першому кварталі наступного року", - додав Згурець.

  • Інститут вивчення війни( ISW) повідомляє, що російське військове командування продовжує витрачати елітні підрозділи, зокрема частини ПДВ, спрямовуючи їх для захисту вразливих позицій на шляху українського контрнаступу
  • За добу окупанти втратили близько 490 солдатів. Загалом їх втрати складають вже понад 251 тис. військових.


 

Новини
Сергій Згурець
російська армія
мобілізація
Військові новини
втрати окупантів
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