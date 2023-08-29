Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією В армії РФ елітні підрозділи деградують в обороні, що послаблює їхню здатність атакувати, - ISW

В армії РФ елітні підрозділи деградують в обороні, що послаблює їхню здатність атакувати, - ISW

29 серпня, 2023 вiвторок
05:08
Війна з Росією окупанти в Криму

Російське військове командування продовжує витрачати елітні підрозділи, зокрема частини ПДВ, спрямовуючи їх для захисту вразливих позицій на шляху українського контрнаступу

Про це повідомляє Інститут вивчення війни( ISW).

Геолоковані кадри, опубліковані 27 серпня, показують, що російське військове командування перекинуло підрозділи 76-ї російської гвардійської десантно-штурмової дивізії для посилення російських позицій біля Роботино, ймовірно, з району Кремінної на Луганщині.

Експерти ISW раніше зазначали, що російські війська передислокували 7 гвардійську гірничострілецьку дивізію ПДВ з Херсонської області для підтримки російської оборони в Запорізькій області, а також перекинули інші сили ПДВ з Луганської області для захисту від контрнаступів українських військ на флангах Бахмута.

Російське військове командування послідовно покладалося на формування ПДВ як наступальні, і вони, ймовірно, деградували через свій високий оперативний темп. Деградація цих сил, ймовірно, послабить здатність армії РФ проводити складні оборонні операції і майже, напевно, підірве будь-які наміри Росії відновити масштабні наступальні операції, які переважно спиралися на ПДВ, яких зараз не вистачає в РФ.

  • Нагадаємо, 28 серпня Міноборони офіційно підтвердило звільнення села Роботине у Запорізькій області.
  • За добу окупанти втратили близько 490 солдатів. Загалом їх втрати складають вже понад 251 тис. військових.
втрати окупантів
Контрнаступ ЗСУ
Читайте також:
28 серпня, 2023 понедiлок
У ГУР назвали кількість ракет, яку Росія має у запасах
Каталін Новак
28 серпня, 2023 понедiлок
"Не бачу жодного військового рішення": президентка Угорщини закликала Зеленського розпочати переговори з РФ
на фото скріншот відео моменту вибуху в Енергодарі
28 серпня, 2023 понедiлок
В тимчасово окупованому Енергодарі пролунав вибух у казармі кадировців
Київ
+22°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.65
    Купівля 37.65
    Продаж 38.5
  • EUR
    Купівля 40.86
    Продаж 42.01
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
29 серпня
05:36
Tornado
У Саудівській Аравії розбився винищувач Tornado, пілоти не постраждали
04:40
Джо Байден
Байден невдовзі планує відвідати В’єтнам, - Білий дім
04:12
мінеральна вода
Перші у світі: в Японії виготовлятимуть пластикові пляшки з біосировини
03:44
Окупанти
Шпиталі Севастополя переповнені пораненими військовими РФ
03:16
Ердоган Путін
У партії Ердогана підтвердили його зустріч з Путіним у Сочі
02:48
вибори
Вибори в Україні: сенатор США Грем закликав партнерів допомогти у їх проведенні
02:20
Іранська авіакомпанія показала, як обслуговує підсанкційний російський літак
Іран, який ремонтує літак Аерофлоту, суттєво подовжив терміни виконання робіт
01:52
Каховська ГЕС
Завершено першу нитку водопроводу до Кривого Рогу, яку довелося прокладати після підриву Каховської ГЕС
01:43
В Румунії автобус із українцями потрапив у ДТП: 12 постраждалих
01:24
Сі Дзіньпін і Путін
Вибори в США: конкурент Трампа пообіцяв пожертвувати Україною заради угоди з РФ проти Китаю
00:56
Олексій Резніков
Резніков розповів про імовірність додаткової мобілізації та цифровізацію роботи ТЦК
00:28
Блаженніший Святослав
Найгірший приклад імперіалізму та крайнього російського націоналізму: очільник УГКЦ Святослав відреагував на звернення Папи до молоді з РФ
00:20
РФ обстріляла Торецьк з РСЗВ "Ураган", вбивши мирну жительку та поранивши ще трьох цивільних
2023, понедiлок
28 серпня
23:51
валюта доллар обмін валют
НБУ пом'якшив продаж іноземної валюти населенню. Які умови
23:21
Історичний екшн "Довбуш" зібрав у прокаті вже 8,7 млн грн
22:39
порт Усть-Дунайськ
Країни басейну Дунаю засудили атаки Росії на українські порти через серйозні екологічні ризики
22:04
Ексклюзив
Роман Костенко
Полковник СБУ Костенко пояснив, що потрібно для звільнення Криму
22:01
Від логістичних роботів до бойових: Федоров і Brave1 протестували 25 розробок для фронту
21:18
Папа Римський Франциск
Папа Франциск у Петербурзі назвав росіян "нащадками великої культури і людяності", МЗС України відреагувало
21:08
Ексклюзив
Валентин Наливайченко
В нас достатньо інструментів для викорінення корупції, - нардеп Наливайченко
21:01
Проблемами Кремля щодо псевдовиборів на ТОТ є неможливість показати високу явку і брак "кандидатів" серед місцевих, - ЦПД
20:41
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Ворог намагається продовжувати атаки від Куп'янська до Кремінної, змінюючи точки докладання зусиль. Колонка Сергія Згурця
20:39
Росіяни обстріляли Нікопольщину, 4 людини постраждали
20:04
"Розширення оборонної співпраці": Кулеба провів перемовини у Чехії
20:03
OPINION
на фото: Олена Білозерська
Чому розбійник потрапив до раю?
19:57
Путін і Лавров
Путін повідомив прем'єр-міністру Індії, що на саміті G20 Росію представлятиме Лавров
19:23
ЗСУ, міномет, міна
Авіація ЗСУ за добу знищила пункт управління та 3 ЗРК ворога, — Генштаб
19:03
Ексклюзив
Оксана Корчинська
Волонтерка Корчинська: комітет Ради легалізував неякісні турнікети, через які помирають важкопоранені
19:00
Огляд
перемога переможні новини
Переможні новини 551 дня війни: успіхи ЗСУ у контрнаступі на півдні та удар ГУР по кадировцях в Енергодарі
18:39
Оновлено
Ракетний удар РФ по Полтавщині
Росіяни під ранок атакували Полтавщину і Дніпропетровщину: троє людей загинули, є поранені
18:38
На Майдані попрощались із депутатом Київради, полковником Сергієм "Соколом" Ільницьким, який загинув на Сході
18:16
Ексклюзив
Микола Княжицький
Микола Княжицький: влада імітує боротьбу з російською церквою
18:15
фейк
Центр статегічних комунікацій спростував фейк, нібито українських біженців у ЄС мобілізовуватимуть до лав ЗСУ
18:10
Електроенергія
Українські АЕС виробили майже половину загальної потреби електроенергії країни й допомогли втримати енергосистему
18:05
Зеленський НАТО
План захисту критичної інфраструктури та перехід на західні літаки: Зеленський провів засідання Ставки
18:03
OPINION
Ірина Цілик
Навряд чи війна закінчиться всередині нас
17:56
танк Leopard 1
Німеччина планує викупити у Греції близько 100 Leopard 1A5 для України, Афіни натомість отримають італійські танки, – ЗМІ
17:53
СБУ
У Києві в кабінеті виявили мертвим співробітника СБУ, – ЗМІ
17:42
Каталін Новак
"Не бачу жодного військового рішення": президентка Угорщини закликала Зеленського розпочати переговори з РФ
17:30
Створив мережу катівень і концтаборів на тимчасово окупованих територіях: в Україні повідомили про підозру генерал-полковнику РФ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV