В армії РФ елітні підрозділи деградують в обороні, що послаблює їхню здатність атакувати, - ISW
Російське військове командування продовжує витрачати елітні підрозділи, зокрема частини ПДВ, спрямовуючи їх для захисту вразливих позицій на шляху українського контрнаступу
Про це повідомляє Інститут вивчення війни( ISW).
Геолоковані кадри, опубліковані 27 серпня, показують, що російське військове командування перекинуло підрозділи 76-ї російської гвардійської десантно-штурмової дивізії для посилення російських позицій біля Роботино, ймовірно, з району Кремінної на Луганщині.
Експерти ISW раніше зазначали, що російські війська передислокували 7 гвардійську гірничострілецьку дивізію ПДВ з Херсонської області для підтримки російської оборони в Запорізькій області, а також перекинули інші сили ПДВ з Луганської області для захисту від контрнаступів українських військ на флангах Бахмута.
Російське військове командування послідовно покладалося на формування ПДВ як наступальні, і вони, ймовірно, деградували через свій високий оперативний темп. Деградація цих сил, ймовірно, послабить здатність армії РФ проводити складні оборонні операції і майже, напевно, підірве будь-які наміри Росії відновити масштабні наступальні операції, які переважно спиралися на ПДВ, яких зараз не вистачає в РФ.
- Нагадаємо, 28 серпня Міноборони офіційно підтвердило звільнення села Роботине у Запорізькій області.
- За добу окупанти втратили близько 490 солдатів. Загалом їх втрати складають вже понад 251 тис. військових.
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