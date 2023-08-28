Втрати Росії за добу війни: 490 солдатів, 8 бойових бронемашин і 4 крилатих ракети

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.08.23 орієнтовно становили:

особового складу ‒ близько 261 310 (+490) осіб

танків ‒ 4400 (+4)

бойових броньованих машин ‒ 8562 (+8)

артилерійських систем – 5425 (+22)

РСЗВ – 730 (+2)

засобів ППО ‒ 499 (+1)

літаків – 315 (+0)

гелікоптерів – 316 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4383 (+5)

крилатих ракет ‒ 1415 (+4)

кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 7866 (+12)

спеціальної техніки ‒ 809 (+1)

Дані уточнюються.

Ворог вів наступальні дії в районах Кліщіївки та Новоєгорівки, усе безуспішно, - зведення

Протягом доби на фронті відбулось 34 бойових зіткнення. Про це у ранковому зведенні 28 серпня звітує Генштаб ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах Волфиного Сумської області та Окіпа Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів, це, зокрема, Хрінівка, Клюси, Лісківщина, Грем'яч, Камінь Чернігівської області; Ходине, Костянтинівка, Тур'я, Новодмитрівка, Грабовське, Велика Писарівка Сумської області та Ветеринарне, Красне, Огірцеве, Бударки, Колодязне Харківської області.

На Куп’янському напрямку росіяни завдали авіаційних ударів в районах Надії та Твердохлібового Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали населені пункти Кам'янка, Дворічна, Синьківка, Іванівка, Кислівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Новоєгорівки Луганської області.

Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Кармазинівка, Невське, Червонопопівка, Кремінна, Білогорівка Луганської області та Торське, Діброва, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку армія РФ вела безуспішні наступальні дії в районі Кліщіївки Донецької області.

Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Міньківка, Бахмут, Часів Яр, Миколаївка, Кліщіївка, Курдюмівка Донецької області.

На Авдіївському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Очеретине, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Невельське, Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області.

Російські терористи завдали авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Красногорівка, Гостре, Мар’їнка, Катеринівка, Парасковіївка, Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Золотої Ниви та Старомайорського Донецької області. Від артилерійських обстрілів постраждали такі населені пункти, як Богоявленка, Шахтарське, Времівка, Старомайорське, Рівнопіль Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки, Роботиного та Новоданилівки Запорізької області. Від артилерійських обстрілів постраждали понад 25 населених пунктів, серед них Малинівка, Чарівне, Щербаки, Степове, Лук'янівське Запорізької області.

На Херсонському напрямку окупанти завдали авіаційних ударів в районах Миколаївки, Микільського та Антонівки Херсонської області. Від артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Берислав, Миколаївка, Львове, Молодіжне, Дніпровськ та Берегове Херсонської області.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Росія завдала 11 ракетних та 48 авіаційних ударів по Україні протягом доби

27 серпня противник завдав чергового ракетного удару по території України. Протиповітряною обороною було знищено 4 крилатих ракети.

Загалом за доби ворог завдав 11 ракетних та 48 авіаційних ударів, здійснив 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, школи та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Сили оборони уразили склад боєприпасів, 2 станції РЕБ й 4 артзасоби на вогневих позиціях загарбників

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та 1 - по зенітно-ракетних комплексах росіян.

А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 склад боєприпасів, 2 станції радіоелектронної боротьби та 4 артилерійських засоби на вогневих позиціях противника.