Щурі, відсутність світла та водопостачання: голова Луганської ОВА прокоментував ситуацію на ТОТ напередодні опалювального сезону
Артем Лисогор, голова Луганської ОВА, прокоментував ситуацію на ТОТ напередодні початку опалювального сезону, зазначивши, що у жителів досі не відновлене водо- та світлопостачання
Про це він заявив у етері телеканалу "Еспресо".
Він зазначив, що зараз на ТОТ, що були окуповані з 2022 року - найважча ситуація у великих містах, таких як Лисичанськ, Сєверодонецьк, Рубіжне.
"Бо вже з Лисичанська ми отримуємо інформацію, що в центрі міста були великі дерева і їх почали вирізати, заготівлю робити на зиму, тому що жодне опалення не відновлене, світло не відновлене, вода не відновлена. Дійсно, як би це сумно не звучало, але хазяїнами деяких районів вже стають щурі та миші, тому що антисанітарія повна, ворог взагалі нічого не робить ні зі сміттям, ні з розборами і показує на екранчику "розбір", - розповів Лисогор.
Лисогор також зауважив, що ситуація, яка стосується медичного та харчового забезпечення залишилась незмінною.
"Ціни на харчі тільки ростуть, людям, які там знаходяться, купувати їх майже немає за що, ліки взагалі майже відсутні, медична допомога на вкрай низькому рівні. Тому після деокупації ми можемо отримати дуже великі проблеми", - наголосив він.
- Ще у липні в ОВА повідомляли, що у Сєверодонецьку російські спецслужби перевірять зрадників, розпитуючи, чи є у них рідні на неокупованих територіях. Мешканців, які намагаються подзвонити в Україну, примушують рити окопи.
- Згодом стало відомо, що окупаційна влада на Луганщині відмовилася вмикати мобільний інтернет на контрольованих нею територіях – нібито з безпекових міркувань.
- Також повідомлялося, що мешканці тимчасово окупованого Сєверодонецька уже більш ніж пів року живуть без мобільного зв’язку та інтернету, які вимкнули загарбники. Людям доводиться ходити до віддалених сіл, щоб зателефонувати.
- 25 вересня повідомлялося, що на багатоповерхівках прифронтових міст Луганщини, з дахів яких раніше можна було упіймати покриття для зв'язку, окупанти розвішали попередження, що за телефонну розмову є загроза потрапити "на підвал".
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