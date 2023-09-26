Щурі, відсутність світла та водопостачання: голова Луганської ОВА прокоментував ситуацію на ТОТ напередодні опалювального сезону

Про це він заявив у етері телеканалу "Еспресо".

Він зазначив, що зараз на ТОТ, що були окуповані з 2022 року - найважча ситуація у великих містах, таких як Лисичанськ, Сєверодонецьк, Рубіжне.

"Бо вже з Лисичанська ми отримуємо інформацію, що в центрі міста були великі дерева і їх почали вирізати, заготівлю робити на зиму, тому що жодне опалення не відновлене, світло не відновлене, вода не відновлена. Дійсно, як би це сумно не звучало, але хазяїнами деяких районів вже стають щурі та миші, тому що антисанітарія повна, ворог взагалі нічого не робить ні зі сміттям, ні з розборами і показує на екранчику "розбір", - розповів Лисогор.

Лисогор також зауважив, що ситуація, яка стосується медичного та харчового забезпечення залишилась незмінною.

"Ціни на харчі тільки ростуть, людям, які там знаходяться, купувати їх майже немає за що, ліки взагалі майже відсутні, медична допомога на вкрай низькому рівні. Тому після деокупації ми можемо отримати дуже великі проблеми", - наголосив він.