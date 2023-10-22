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На окупованій Херсонщині є дефіцити харчів і товарів першої необхідності, - Центр нацспротиву

22 жовтня, 2023 неділя
20:57
Війна з Росією окупант російського підрозділу "Шторм""

На території тимчасово окупованої Херсонської області російські війська створили медичну кризу та голод мирного населення

Про це інформує Центр національного спротиву.

"Найгірший стан справ зафіксовано у Новотроїцькому районі, де тепер суттєво відчутний дефіцит харчових продуктів та товарів першої необхідності", - йдеться в заяві.

Окупаційна влада загострює суспільно-економічну напруженість до критичного рівня. 

Повідомляється, що Сили оборони та Рух опору не здаються і борються за визволення української землі від окупантів та колаборантів. 

Спротив закликає жителів окупованого регіону не втрачати надії й пам’ятати, що тільки перемога над окупантом принесе мир, безпеку та соціально-економічну стабільність.

Повідомити про ворога чи зрадника можна за посиланням.

  • На тимчасово окупованих територіях півдня України російські загарбники провели рейд по селах, під час якого брали відбитки пальців у місцевих мешканців.
  • Крім того, на Херсонщині рашисти створили "відділ Азово-Чорноморського управління росриболовлі", що фактично є управлінням браконьєрів.
російська армія
Херсонщина
окуповані території
окупанти
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