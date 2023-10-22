На окупованій Херсонщині є дефіцити харчів і товарів першої необхідності, - Центр нацспротиву

Про це інформує Центр національного спротиву.

"Найгірший стан справ зафіксовано у Новотроїцькому районі, де тепер суттєво відчутний дефіцит харчових продуктів та товарів першої необхідності", - йдеться в заяві.

Окупаційна влада загострює суспільно-економічну напруженість до критичного рівня.

Повідомляється, що Сили оборони та Рух опору не здаються і борються за визволення української землі від окупантів та колаборантів.

Спротив закликає жителів окупованого регіону не втрачати надії й пам’ятати, що тільки перемога над окупантом принесе мир, безпеку та соціально-економічну стабільність.

Повідомити про ворога чи зрадника можна за посиланням.