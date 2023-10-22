На окупованій Херсонщині є дефіцити харчів і товарів першої необхідності, - Центр нацспротиву
На території тимчасово окупованої Херсонської області російські війська створили медичну кризу та голод мирного населення
Про це інформує Центр національного спротиву.
"Найгірший стан справ зафіксовано у Новотроїцькому районі, де тепер суттєво відчутний дефіцит харчових продуктів та товарів першої необхідності", - йдеться в заяві.
Окупаційна влада загострює суспільно-економічну напруженість до критичного рівня.
Повідомляється, що Сили оборони та Рух опору не здаються і борються за визволення української землі від окупантів та колаборантів.
Спротив закликає жителів окупованого регіону не втрачати надії й пам’ятати, що тільки перемога над окупантом принесе мир, безпеку та соціально-економічну стабільність.
Повідомити про ворога чи зрадника можна за посиланням.
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