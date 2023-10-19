Росіяни збирають відбитки пальців мешканців ТОТ: Центр нацспротиву назвав мету

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

"Окупанти створюють відповідну базу, сподіваючись, що це їм допоможе побороти підпілля", - пояснили у ЦНС.

"Дактилоскопію робили примусово, й для цього в селах організовували "збори". При цьому в селян вимагали писати заяву на отримання російського паспорта", - додали там.

У Спротиві зазначили, що таким чином ворог сподівається збільшити відсоток людей із громадянством РФ, бо наявний рівень паспортизації не задовольняє Кремль.

Що відомо про примусову паспортизацію на ТОТ

Улітку минулого року президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок набуття російського громадянства для всіх громадян України.

30 вересня 2022 року Путін, спираючись на результати так званого референдуму на ТОТ, підписав "договори" про входження до складу Росії самопроголошених "ЛНР" і "ДНР", а також Херсонської та Запорізької областей.

2 жовтня 2022 року він вніс до держдуми законопроєкт про прийняття до складу РФ чотирьох областей України.

Уже 5 жовтня минулого року Путін підписав "закони" про так зване входження чотирьох областей України до складу Росії. Також він призначив Дениса Пушиліна "виконувачем обовʼязків голови ДНР", а Леоніда Пасічника - "виконувачем обовʼязків голови ЛНР". "Губернатором" Херсонщини став Володимир Сальдо, а Запоріжжя - Євген Балицький. Оскільки окупанти називають ці регіони російськими, вони вимагають від жителів брати паспорти РФ, однак охочих це робити небагато. Тому загарбники вдаються до погроз, аби змусити людей брати російське громадянство. Наприклад, окупанти погрожують позбавляти батьківських прав українців, чиї діти не оформлять паспорти РФ.