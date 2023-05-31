РФ продовжила обстріли Херсонщини, вбивши мирного жителя
У середу, 31 травня, російські терористи вбили ще одного мирного жителя Херсонської області
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"Через обстріл Дніпровського Білозерської громади травми несумісні з життям отримав 64 річний чоловік. Ворожий снаряд поцілив прямо в його будинок", - пише Прокудін.
- 29 травня внаслідок ворожого обстрілу Херсонщини загинув чоловік.
- Удень 31 травня російська окупаційна армія обстріляла Херсонщину, внаслідок чого дістала поранення трирічна дитина. Також постраждав 30-річний чоловік.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.07
Купівля 37.07Продаж 37.6
-
EUR
Купівля 39.82Продаж 40.66
- Актуальне
- Важливе