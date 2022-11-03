РФ продовжує мобілізацію, хоча Кремль заявляє протилежне, - Генштаб
Попри заперечення Кремлем продовження мобілізації, вона триває в прихованому режимі
Про це повідомив на брифінгу Медіацентру Україна - Укрінформ заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.
"Попри заяви кремля про завершення мобілізації, варто зазначити, що вона переведена в прихований режим, публічність і показовість заходів згорнута. Військкомати отримали вказівку продовжувати пошук та набір добровольців, які виявлять бажання укласти контракт на участь у так званій "спеціальній воєнній операції", - сказав Громов.
Представник Головного управління Генштабу також наголосив, що росіяни у пришвидшеному порядку готують курсантів випускних курсів. Таким чином РФ хоче поповнити молодший офіцерський склад.
Крім того, у Росії намагаються повернути на службу військових, що отримали поранення чи були звільнені зі збройних сил.
- Нагадаємо, 21 вересня Путін заявив, що в Росії буде проведено часткову мобілізацію.
- У середині жовтня президент РФ зазначив, що мобілізація може завершитися за кілька тижнів, адже до лав ЗС РФ вже вступили 222 тисячі чоловіків.
- 28 жовтня міністр оборони РФ Шойгу відзвітував президентові про кінець “часткової мобілізації”. За його словами, з цього моменту призов припиняється, а війська комплектуватимуть з контрактників та добровольців
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