РФ продовжує мобілізацію, хоча Кремль заявляє протилежне, - Генштаб

Про це повідомив на брифінгу Медіацентру Україна - Укрінформ заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

"Попри заяви кремля про завершення мобілізації, варто зазначити, що вона переведена в прихований режим, публічність і показовість заходів згорнута. Військкомати отримали вказівку продовжувати пошук та набір добровольців, які виявлять бажання укласти контракт на участь у так званій "спеціальній воєнній операції", - сказав Громов.

Представник Головного управління Генштабу також наголосив, що росіяни у пришвидшеному порядку готують курсантів випускних курсів. Таким чином РФ хоче поповнити молодший офіцерський склад.

Крім того, у Росії намагаються повернути на службу військових, що отримали поранення чи були звільнені зі збройних сил.

Нагадаємо, 21 вересня Путін заявив, що в Росії буде проведено часткову мобілізацію.

У середині жовтня президент РФ зазначив, що мобілізація може завершитися за кілька тижнів, адже до лав ЗС РФ вже вступили 222 тисячі чоловіків.

28 жовтня міністр оборони РФ Шойгу відзвітував президентові про кінець “часткової мобілізації”. За його словами, з цього моменту призов припиняється, а війська комплектуватимуть з контрактників та добровольців

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