РФ протягом доби обстріляла 9 областей України: 12 людей поранено, є загибла

Інформацію про наслідки обстрілів оприлюднили в обласних військових адміністраціях.

Чернігівщина: за добу ворог здійснив 8 обстрілів, зафіксовано близько 70 вибухів. РФ із мінометів та ствольної артилерії обстрілювала Новгород-Сіверський район та Корюківський райони. Також зафіксовано вибух від дрона-камікадзе у Семенівській громаді Новгород-Сіверського району.

Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Остаточні дані уточнюються.

Сумщина: учора протягом дня росіяни здійснили 24 обстріли прикордоння. Зафіксовано 132 вибухи. Обстрілів зазнали Великописарівська, Есманська, Краснопільська, Юнаківська, Миколаївська. Хотінська, Середино-Будська, Новослобідська, Білопільська громади.

Зокрема у Великописарівській громаді ворог бив з мінометів (35 вибухів) та артилерії (22 вибухи). Унаслідок одного з мінометних обстрілів пошкоджено приміщення школи, будинку культури, приватний будинок і легківка. Від артобстрілу постраждало приватне домогосподарство.

Крім того, вночі ворог здійснив 3 обстріли прикордоння, було 4 вибухи. Гаряче було в Юнаківській та Новослобідській громадах. На території Юнаківської громади російські окупанти влучили БПЛА в приміщення продуктового магазину, через це виникла пожежа. Крім того, ворог бив з артилерії, зафіксовано 2 вибухи. У Новослобідській громаді є влучання з ворожого безпілотника в приміщення неробочої лазні, також була пожежа.

Дніпропетровщина: вночі оборонці неба з ПвК "Схід" збили над областю три безпілотники. Уламки одного з них впали в Першотравневській громаді, що на Нікопольщині. Частково зруйнований приватний будинок, ще 6 – пошкоджені, також понівечені 8 господарських споруд та три авто. Зайнялася суха трава, пожежу загасили рятувальники. По тому ж району ворог бив з важкої артилерії та "граду". Дісталося Марганецькій громаді. Надзвичайники обстежують уражену територію та з'ясовують наслідки атак. Усюди минулося без постраждалих.

Учора вранці російська армія атакувала Нікопольщину дронами. Скинула боєприпас на Марганецьку громаду. Надвечір цілила з важкої артилерії по Нікополю. Наслідки ще уточнюються. Загиблих та постраждалих немає.

Запорізька область: вночі військовослужбовці РФ атакували Трудове п'ятьма БПЛА – місцеві жителі не постраждали, однак руйнувань зазнали господарчі будівлі та складські приміщення.

За минулу добу ворог здійснив 153 удари по 31 населеному пункту. Чотири РСЗВ-обстріли прийшлися по Новодарівці, Темирівці та Лук'янівці, 8 авіаснарядів – по Оріхову, ще три дрони атакували Степове й П'ятихатки. Зафіксовано 138 артилерійських обстрілів по території Гуляйполя, Залізничного, Новоандріївки, Ольгівського, Левадного, Щербаків, Затишшя, Темирівки, Кам'янського, Степового та інших прифронтових міст та сіл.

Надійшло 21 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Обійшлося без постраждалих.

Харківщина: по області російські загарбники завдали авіаударів по околицях населених пунктів Мороховець Харківського району та Плетенівка Чугуївського району, по околицях Петропавлівки і Кислівки Куп’янського району.

Рашисти завдали понад 13 артилерійських та мінометних ударів по цивільній інфраструктурі прикордонних районів, зокрема Фиголівки, Новомлинська, Дворічної, Синьківки, Кислівки, Котлярівки в Куп’янському районі.

Уночі окупанти обстріляли центр міста Вовчанськ. Була зруйнована будівля адміністративна будівля. У селищі Великий Бурлук Куп’янського району через атаки РФ пошкоджено вікна у будівлі Держпродспоживслужби, приватний житловий будинок, двоповерховий житловий будинок і чотири легківки. Також відбувся ворожий артилерійський обстріл села Чернещина Борівської громади Ізюмського району. Пошкоджено майно агрофірми. Постраждалих не було.

У селі Благодатне Чугуївського району під час проведення сільськогосподарських робіт на полі на протитанковій міні підірвався комбайн. Постраждав 51-річний чоловік, отримав вибухові травми та опіки, стан середній.

Луганщина: авіаційних ударів зазнали Новоселівське, Новоєгорівка та Білогорівка, також остання постраждала від артилерійських та мінометних обстрілів. За добу противник здійснив 141 обстріл, зафіксовано 528 снарядів.

Донеччина: по населених пунктах області окупанти завдали 12 ударів, застосувавши артилерію, РСЗВ "Град" і танки. Під вогнем було вісім населених пунктів, зокрема міста Авдіївка і Торецьк, селище Очеретине та села Острівське, Новоукраїнка, Карлівка, Предтечине, Шахтарське.

Унаслідок російських атак пошкоджено 8 приватних житлових будинків, 2 ЛЕП, будівля сільської ради, школа, 5 господарських споруд і гараж. За добу поранено одну людину.

Миколаївщина: вчора фіксувалися ворожі артилерійські обстріли по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Херсонщина: за добу по регіону ворог здійснив 82 обстріли, зафіксовано 433 снаряди, з них по обласному центру - чотири обстріли й 12 снарядів.

Унаслідок нічного удару по селі Новодмитрівка Білозерської громади 7-річний хлопчик, який перебув у підвалі будинку, отримав травми несумісні з життям. Чотири мирні жителі постраждали, зокрема хлопчик 14 років, який також був у підвалі, та 18-річна дівчина з пораненнями доставлена до обласної лікарні.

Учора російська авіація атакувала Одрадокамʼянку Бериславського району. Через ворожий удар постраждали 81-річна жінка, 74-річний та 41-річний чоловіки, останнього з пораненням голови та ніг доставили до лікарні.

Пообіді росіяни атакували село Зміївка Бериславського району, скинувши вибухівку з безпілотника. Уражень зазнали 54-річна та 53-річний волонтери, а також 68-річна місцева жителька.

У лісосмузі біля Берислава 34-річний чоловік знайшов невідомий предмет. Коли він взяв його до рук, боєприпас здетонував. Чоловік у лікарні з численними ранами, у тому числі – травматичною ампутацією лівої кисті.

Усього за добу через російську агресію одна людина загинула, ще 8 - дістали поранення. Усі потерпілі отримують медичну допомогу.