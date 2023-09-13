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Війна з Росією: хроніка
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Армія РФ протягом доби гатила по 9 областях України: 3 загиблих, 15 поранених

13 вересня, 2023 середа
09:58
Війна з Росією Одещина

Протягом вівторка, 12 вересня, російські терористи обстріляли дев'ять регіонів України. Унаслідок ворожих атак три людини загинули, 15 отримали поранення

Інформацію про наслідки обстрілів оприлюднили в обласних військових адміністраціях.

Чернігівщина: протягом минулої доби росіяни здійснили 5 обстрілів області. З мінометів та артилерії ворог обстрілював Новгород-Сіверський район.

Сумщина: вночі та вранці ворог здійснив 2 обстріли з мінометів по Зноб-Новгородській та
Середино-Будській громадах.

Вчора протягом дня росіяни здійснили 36 обстрілів прикордоння. Ворожих атак зазнали Краснопільська, Хотінська, Великописарівська, Есманська, Середино-Будська, Шалигинська, Путивльська, Миропільська громади.

У Краснопільській громаді через ворожу атаку пошкоджено водонапірну башту. А у Середино-Будській громаді пошкоджено приватний будинок.

Дніпропетровщина: вночі та рано вранці ворог знову цілив по Нікопольщині. З важкої артилерії бив по районному центру, Мирівській та Марганецькій громадах. Унаслідок цього пошкоджені 4 приватні будинки, господарська споруда, газогони.

Майже два десятки снарядів вчора за день прилетіли на Нікопольщину. Ворог накривав район вогнем з важкої артилерії. Поцілив по самому Нікополю та Марганецькій громаді. 
Унаслідок цього пошкоджені 6 приватних будинків, 4 господарські споруди, авто, лінії електропередачі. 

Запорізька: за минулу добу ворог здійснив 101 обстріл по 29 населених пунктах. 
Росіяни поцілили ракетами по Запоріжжю та території між Сонячним та Володимирівським, здійснили 7 РСЗВ-обстрілів Новоандріївки, Малих Щербаків та Павлівки, 11 БПЛА атакували Гуляйполе, Новоандріївку, Новодарівку, Ольгівське, Степове й Малі Щербаки, 6 ворожих авіаснарядів прийшлися по Оріхову.

Також зафіксовано 75 артилерійських ударів по території Залізничного, Роботиного, Червоного, Малинівки, Білогір'я, Полтавки, Степового, Кам'янського, Степногірська, Приморського, Лук'янівського та інших прифронтових міст та сіл.

Унаслідок артобстрілу по Оріхову поранення отримав 49-річний місцевий житель. Також надійшло 28 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарських споруд та об'єктів інфраструктури.

Харківщина: росіяни протягом доби завдали понад 20 артилерійських та мінометних ударів по цивільній інфраструктурі та населенню прикордонних районів.

У смт Козача Лопань Харківського району внаслідок обстрілу частково пошкоджено фасадну двоповерхову частину 63 ДПРП, службовий автомобіль та 4 власні автомобілі. Унаслідок обстрілу селища Вовчанські Хутори Чугуївського району пошкоджено приватний будинок.

Луганщина: окупанти застосовують штурмову авіацію практично щодня. Вчора терористи вдарили по Надії та Діброві. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждала Білогорівка.

Донеччина: російські терористи протягом минулої доби 16 разів обстріляли населені пункти області: авіаудар ракетою Х-35, РСЗВ "Град", артилерія, танк. Під вогнем окупантів опинилися: Авдіївка, Курахове, Красногорівка, Торецьк, Часів Яр, смт Курдюмівка, с.Водяне, с.Зелене, с.Орлівка, с.Новоукраїнка.

Унаслідок обстрілів три людини загинули, ще три отримали поранення. Також пошкоджені 12 приватних будинків.

Одещина: вночі росіяни атакували південь Одещини.  Декілька груп ударних дронів було спрямовано по Ізмаїльському району. Зафіксовані пошкодження припортової та іншої цивільної інфраструктури.

Наразі відомо про 7 постраждалих цивільних людей. Постраждали шестеро водіїв вантажівок та один місцевий житель. Усіх поранених госпіталізовано, один з водіїв перебуває у вкрай тяжкому стані.

Херсонщина: за минулу добу по області противник здійснив 85 обстрілів, з них три по Херсону. Росіяни поцілили  у райони 25 населених пунктів області, будівлю дошкільного навчального закладу у Херсонському районі, територію підприємства у Херсоні.

Також окупанти обстріляли село Садове Херсонської міської громади. Поранення отримав 56-річний місцевий житель. Чоловікові надали меддопомогу, подальше лікування проходитиме амбулаторно. Ще один постраждалий - 20-річний працівник поліції. Його з травмою передпліччя та контузією шпиталізували. 

Також ворог гатив по Понятівці Дарʼївської громади. Росіяни влучили у приватний будинок. Постраждав 38-річний чоловік, який знаходився у сусідній оселі. Внаслідок артилерійського обстрілу Херсона також поранень зазнав 55-річний чоловік.

  • У ніч з 12 на 13 вересня російські терористи запустили ударні БПЛА для обстрілу України. Сили ППО знищили 32 безпілотники.
Україна
російська армія
Луганщина
Одещина
Сумщина
Херсонщина
Дніпропетровщина
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ракетний удар
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