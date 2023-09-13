Росія запустила "шахеди": На Одещині оголосили про загрозу

Про це повідомляють Повітряні Сили.

Про імовірні пуски "шахедів" у ПС повідомили після 22:00. Проте близько 00:30 про загрозу оголосили на Одещині.

"Декілька груп ударних БПЛА з Чорного моря прямують до південних районів Одеської області", - йдеться у заяві Повітряних Сил.

У Силах оборони підтвердили пуск "шахедів" і також додали про загрозу крилатих ракет у Чорному морі.

"В Чорному морі на бойовому чергуванні 1 надводний ракетоносій, спорядження якого до 8 ракет типу "Калібр". Інша інформація, що шириться пабліками - не достовірна", - йдеться у повідомленні.

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