Росія запустила "шахеди": На Одещині оголосили про загрозу
У ніч з 12 на 13 вересня російські терористи запустили ударні БПЛА
Про це повідомляють Повітряні Сили.
Про імовірні пуски "шахедів" у ПС повідомили після 22:00. Проте близько 00:30 про загрозу оголосили на Одещині.
"Декілька груп ударних БПЛА з Чорного моря прямують до південних районів Одеської області", - йдеться у заяві Повітряних Сил.
У Силах оборони підтвердили пуск "шахедів" і також додали про загрозу крилатих ракет у Чорному морі.
"В Чорному морі на бойовому чергуванні 1 надводний ракетоносій, спорядження якого до 8 ракет типу "Калібр". Інша інформація, що шириться пабліками - не достовірна", - йдеться у повідомленні.
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