РФ проводить кампанію з дискредитації мобілізації в Україні, - Центр при РНБО
Росіяни розпочали інформаційно-психологічну спецоперацію, спрямовану на дискредитацію мобілізаційної кампанії в Україні
Про це повідомляють у Центрі протидії дезінформації при РНБО.
"Під час моніторингу інформаційного простору Центр зафіксував велику кількість закликів, що сіють паніку серед українців, які поширювались через дезінформаційні повідомлення про мобілізацію в Україні", йдеться у повідомленні.
Як приклади ворожих повідомлень називають заклики до чоловіків покинути Україну, повідомлення про великі втрати ЗСУ, інформацію про тотальну мобілізацію всіх чоловіків в Україні, "інструкції" як уникнути мобілізації.
Також у ЦПД згадали фейкову інформацію про акції на кшталт "приведи друга до військкомату та отримай грошову винагороду".
Центр протидії закликав довіряти лише офіційним джерелам інформації.
- Нагадаємо, ЦПД назвав основний наратив Путіна, який 26 жовтня просувають російські ЗМІ
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