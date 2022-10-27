РФ проводить кампанію з дискредитації мобілізації в Україні, - Центр при РНБО

Про це повідомляють у Центрі протидії дезінформації при РНБО.

"Під час моніторингу інформаційного простору Центр зафіксував велику кількість закликів, що сіють паніку серед українців, які поширювались через дезінформаційні повідомлення про мобілізацію в Україні", йдеться у повідомленні.

Як приклади ворожих повідомлень називають заклики до чоловіків покинути Україну, повідомлення про великі втрати ЗСУ, інформацію про тотальну мобілізацію всіх чоловіків в Україні, "інструкції" як уникнути мобілізації.

Також у ЦПД згадали фейкову інформацію про акції на кшталт "приведи друга до військкомату та отримай грошову винагороду".

Центр протидії закликав довіряти лише офіційним джерелам інформації.