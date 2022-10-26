ЦПД назвав основний наратив Путіна, який 26 жовтня просувають російські ЗМІ

Про це повідомляє офіційний telegram-канал Центру протидії дезінформації.

"Нам необхідна максимальна реалістична оцінка ситуації, стану справ у цілому", - заявив президент РФ Володимир Путін і зажадав підвищити темп роботи в усіх галузях.

Російські ЗМІ поширюють цей меседж в такому контексті, ніби Путін особисто взяв під контроль усіх напрямки і тепер "спецоперація" просуватиметься швидше й успішніше

"Насправді Путін вже давно очолив командування ЗС РФ, проте немотивованість і тотальна корупція в його армії призводять до закономірного результату. Слова щодо "максимально реалістичної оцінки ситуації" — це наратив, розрахований на внутрішнє населення, яке втратило довіру до влади. Таким чином, Путін демонструє, що його також обманюють разом з його народом. Це звичайний піар-хід, з якого Путін хоче отримати хоч якийсь позитив", - пишуть у ЦПД.

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