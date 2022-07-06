РФ розмістила у Чорному морі кораблі з 32 крилатими ракетами
Росія готова випустити 32 крилатих ракет по Україні з Чорного моря
Про це повідомляє ОК "Південь".
Корабельне угруповання ворожого флоту складається з 3 надводних, 2 підводних та 1 великого десантного корабля.
"Загальне спорядження – 32 крилаті ракети. Тож загроза з моря залишається, прибережна смуга продовжує виконувати функції лінії оборони та зони небезпеки, з огляду на міни, що дрейфують та заходи протидесантної оборони", - йдеться у повідомленні.
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