Росія готова випустити 32 крилатих ракет по Україні з Чорного моря

Про це повідомляє ОК "Південь".

Корабельне угруповання ворожого флоту складається з 3 надводних, 2 підводних та 1 великого десантного корабля.

"Загальне спорядження – 32 крилаті ракети. Тож загроза з моря залишається, прибережна смуга продовжує виконувати функції лінії оборони та зони небезпеки, з огляду на міни, що дрейфують та заходи протидесантної оборони", - йдеться у повідомленні.

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