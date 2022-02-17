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РФ розпочала в Каспійському морі військові навчання 20 бойових кораблів

17 лютого, 2022 четвер
10:55
Світ

20 російських бойових кораблів виконуватимуть артилерійські та ракетні стрільби й "вестимуть морський бій" на навчаннях у Каспійському морі

Про це повідомляє Інтерфакс із посиланням на Південний військовий округ.

"Загалом у корабельному командно-штабному навчанні беруть участь екіпажі близько 20 бойових кораблів флотилії, серед них ракетний корабель "Дагестан", малі ракетні кораблі "Град Свіяжськ", "Угліч", "Великий Устюг", "Махачкала", "Астрахань", "Ступинець", малі артилерійські кораблі, базові тральщики, катери, а також судна забезпечення", - ідеться в заяві.

Найближчим часом корабельні тактичні групи флотилії повинні відпрацювати спільні дії з плавання в єдиному похідному ордері, відбиття засобів повітряного нападу умовного супротивника та ведення навчального морського бою, виконати практичні ракетні та артилерійські стрільби. Крім того, сили флотилії відпрацьовуватимуть протимінне розгортання й пошук і знищення мін "з виконанням бойових стрільб зі штатного озброєння".

Згідно з планом підготовки ЗС РФ на 2022 рік у січні-лютому в усіх зонах відповідальності флотів проводять серію військово-морських навчань під загальним керівництвом головнокомандувача Військово-морського флоту адмірала Миколи Євменова. Вони відбуваються в акваторіях морів, плилеглих до Росії, та в оперативно важливих районах Світового океану.

Загалом у навчаннях на всіх флотах візьмуть участь понад 140 бойових кораблів та суден забезпечення, понад 60 літальних апаратів, 1000 одиниць військової техніки, близько 10 тисяч військовослужбовців.
 

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військові навчання
Каспійське море
російські кораблі
ЗС РФ
флот РФ
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