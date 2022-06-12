РФ ще в червні може мати 40 тис. загиблих, вони спробують кинути на Донбас строковиків та приховано мобілізованих, - Зеленський
Росія намагається завести на Донбас резервні сили - це можуть бути строковики та приховано мобілізовані
Про це сказав у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський, опублікованому у Telegram.
"Ключова тактична мета окупантів не змінилась - вони тиснуть у Сєверодонецьку. Там продовжуються дуже жорстокі бої - буквально за кожний метр. Також тиснуть в напрямку на Лисичанськ, Бахмут, Слов'янськ тощо", - зазначив Зеленський.
Він повідомив, що російська армія намагається завести на Донбас резервні сили.
"Але, які в них можуть бути резерви зараз? Схоже, спробують кинути в бій слабопідготовлених строковиків і тих, кого зібрали за рахунок прихованої мобілізації. Російські генерали розглядають своїх людей просто як гарматне мясо, яке їм потрібно, щоб забезпечувати перевагу у кількості живої сили та військової техніки. І це означає лише одне - Росія ще в червні може перетнути межу в 40 тис. своїх втрачених військових. В жодній іншій війні за багато десятиліть вони стільки не втрачали", - підсумував президент.
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