Про це сказав у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський, опублікованому у Telegram.

"Ключова тактична мета окупантів не змінилась - вони тиснуть у Сєверодонецьку. Там продовжуються дуже жорстокі бої - буквально за кожний метр. Також тиснуть в напрямку на Лисичанськ, Бахмут, Слов'янськ тощо", - зазначив Зеленський.

Він повідомив, що російська армія намагається завести на Донбас резервні сили.

"Але, які в них можуть бути резерви зараз? Схоже, спробують кинути в бій слабопідготовлених строковиків і тих, кого зібрали за рахунок прихованої мобілізації. Російські генерали розглядають своїх людей просто як гарматне мясо, яке їм потрібно, щоб забезпечувати перевагу у кількості живої сили та військової техніки. І це означає лише одне - Росія ще в червні може перетнути межу в 40 тис. своїх втрачених військових. В жодній іншій війні за багато десятиліть вони стільки не втрачали", - підсумував президент.