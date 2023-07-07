РФ щомісяця випускає по Україні в середньому сто ракет, – Ігнат
Росія в середньому випускає по Україні до ста ракет щомісяця, водночас застосування "калібрів" помітно зменшилося, адже темпи їхнього виробництва невисокі
Про це заявив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.
Росія використала стратегічний запас ракет по критичній інфраструктурі України восени та взимку, але продовжує виготовляти нові.
За словами Ігната, в середньому окупанти щомісяця атакують населені пункти України близько сотнею ракет різного типу. У прифронтових територіях вони здебільшого застосовують зенітно-ракетні комплекси С-300.
Що стосується саме "калібрів", РФ має технічні можливості виготовляти до 30 ракет цього типу щомісяця. Нині вона застосовує їх утричі менше, ніж ракети повітряного базування Х-101 та Х-555. Окупанти застосовують по 10-15 "калібрів", зазначив Ігнат. При цьому кораблів, які здатні здійснювати пуски ракет, в окупантів не бракує.
Раніше речник Військово-Морських сил України ЗСУ Дмитро Плетенчук пояснював, що різниці між застосуванням ракет із підводних і надводних ракетоносіїв немає, але підводні Україні виявляти важче. Загалом на балансі росіян в акваторії Чорного моря є три підводні човни-ракетоносії. Один із них зараз перебуває на ремонті, два інші періодично виходять на чергування.
- У травні в українській розвідці повідомляли, що окупанти здатні виготовляти до 25 "калібрів" на місяць.
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