Удари РФ по Львову та зброя від Болгарії

Цієї ночі РФ завдала ударів по Україні, випустивши крилаті ракети "Калібр" із підводних човнів і надводних носіїв у Чорному морі. Було кілька груп ракет. Спершу вони прямували в північному напрямку, на Київ, руслом Дніпра, щоб прикритися рельєфом і прошмигнути повз нашу ППО, а потім різко змінили курс на захід, де зенітно-ракетні підрозділи й авіація ППО ЗСУ знищила сім із десяти крилатих ракет. Решта влучила по цивільних об’єктах у Львові. Суттєвих руйнувань зазнав, зокрема, будинок, у якому шість людей загинуло, ще 40 зазнали поранення. Зараз тривають пошуково-рятувальні роботи. Для знищення ракет, окрім ЗРК, залучили й винищувачі Мі-29, Су-27, але вони з їхніми радарами та ракетами не спроможні ефективно протистояти крилатим ракетам РФ. Командування Повітряних сил укотре наголосило, що вкрай доречно було б мати, зокрема F-16 із чутливими радарами та потужніші ракети, здатні знищувати крилаті ракети ворога. З огляду на те, що ці винищувачі можуть бути носіями для ракет "Гарпун", якими можна знищувати й самі підводні човни та кораблі РФ у місцях їхнього пуску, роль F-16 була б надзвичайно важлива. Крім них, потрібно більше ЗРК. Є держави, які мають запас С-300 та ракет до них, зокрема Болгарія, де із візитом перебував Володимир Зеленський. Після зустрічі вони з президентом Болгарії підписали низку документів, зокрема про співпрацю в оборонному секторі. Болгарія має вісім дивізіонів С-300. Торік Україна просила їх. Потім США пропонували купити комплекси за $200 млн, а згодом передати Болгарії NASAMS. Болгари відмовились, адже NASAMS передали б за певний час. Після перемовин президентів, можливо, болгари змінять підходи щодо утримання комплексів і передадуть Україні. Болгарія надає суттєву допомогу Україні, зокрема з боєприпасами, адже має потужну промисловість. Є й інша техніка, яку можуть надати Україні.

Документування воєнних злочинів РФ

Директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін зазначив, що НДІ оглядає місця обстрілів, визначає збитки. Фахівці були майже на всіх випадках влучань. Передусім треба оглядати кожен об’єкт, визначати збитки, зброю, пожежні наслідки, трасологічні дослідження. Це 5 - 6 різних напрямів експертиз. У зоні підриву ГЕС працюють інженери, вибухотехніки, екологи. Призначено низку експертиз щодо наслідків руйнування. Приблизно встановлено місця, час закладання вибухівки, технології. Незабаром органи досудового розслідування нададуть усю інформацію. Вивчають землю, воду, повітря, що сталося із флорою, фауною. Найближчим часом визначать суму збитків і як відновити ГЕС. Усі проби зробили, багато проб вивчили. Досліджують родючість землі та як її покращити. Загалом призначено понад 30 тис. експертиз із місць обстрілів. Більшість виконали, але є великі об’єкти, як-от багатоповерхівки.

Протидія російським дронам та скільки застосували вороги

Заступник начальника оперативного управління Генштабу Олексій Громов нагадав, що ворог застосовує багато різних БПЛА, і згадав про “шахеди”. За його словами, РФ отримала від Ірану 1,8 тис. "шахедів", а використала близько 1,6 тис. Також він сказав про "ланцети". Іжевський механічний завод виготовив до 900 таких дронів, 850 - застосували. Військові говорять про масоване використання та значну кількість "ланцетів", що порушує питання боротьби з різними БПЛА. Для цього використовують РЕБ.

Директор компанії Unwave Максим Діжечко розповів, що його компанія робить усе можливе, щоб Сили оборони мали ці засоби, адже РФ має багато дронів, тому що КНР під боком. Українським захисникам надають антидронові рушниці, окопний РЕБ. Якби рушниці почали розробляти десять років тому, наші війська мали б різні засоби протидії всім БПЛА. Зараз можливості дуже маленькі, РЕБом ніхто не займався, особливо на малому рівні. Якби було належне фінансування, можна було б розширюватися. Зараз підприємство виготовляє близько 20 - 30 антидронових рушниць та інших засобів на місяць. Проте є проблеми з постачаннями комплектувальних, адже вони - у Китаї. Зараз шукають антени, але їх ні в кого немає. Якби було фінансування та розуміння потреб війська, підприємці змогли б добре та швидко їх закрити. Не було розроблено стратегії, тому зараз над цим працюють. Ніхто не знав, що цивільними дронами користуватимуться на війні. FPV дуже швидко розвиваються та є перспективними. Держава може сказати, що потрібно та замовити це. Але мають бути приватні фонди й інвестиції, які всотуватимуть усі розробки для фронту. Жодна компанія не зможе швидко масштабуватися навіть за наявності фінансування. Військо може це розуміти, але не доносити через бюрократію. Мінцифри координує, робить зустрічі із цього питання.