Про це він розповів в етері Еспресо.

"Ворог шукає різні методи для того, щоб подолати нашу систему ППО. А щоб не входити у зони ураження протиповітряної оборони, противник промальовує певні маршрути для своїх ракет чи дронів-камікадзе, використовуючи й рельєф, і русла річок. Зрозуміло, що агресор буде нижче до землі притискати свої засоби ураження з метою приховати їх від наших РЛС. Ворог робить так завжди: ракети можуть полетіти на захід, а потім розвернутися на схід. І сьогодні вночі летіли три групи ракет атакувати Львів, а потім вони розділилися і кожна ракета полетіла за своїм маршрутом. На жаль, ми не маємо засобів по всій Україні, щоб знищувати ворожі ракети. Основа, яка знищує вночі й крилаті ракети, і дрони, – зенітно-ракетні війська, а знищувати літаками чи мобільними вогневими групами це доволі непросто", - сказав речник командування Повітряних Сил ЗСУ.

Юрій Ігнат пояснив, що нашим пілотам складно уражати такі цілі, бо радянські винищувачі були ще створені у 70-х роках і не здатні перехоплювати ні "шахеди", ні такі ракети.

"Тому нам потрібні F-16, без яких дуже складно буде захистити велику територію України. На маршруті слідування ракети будуть зустрічати один-два винищувачі та ефективно знищувати ворожі цілі з повітря. А вже при наближенні цілі до міст, будуть працювати наші засоби ППО, зенітно-ракетні системи. Сподіваюся, у нас буде більше західних систем як NASAMS, IRIS-T, які зможуть забезпечити зенітно-ракетне прикриття. Ось тому F-16 постійно на слуху, бо крім захисту повітряного простору України, ці літаки також можуть завойовувати перевагу у повітрі на окупованих територіях і допомагати нашим військам просуватися. Не забувайте, що на озброєнні цих чудових літаків є ракети "гарпун", які можуть відправити "в след за русским кораблем" Чорноморський флот РФ, з якого сьогодні вночі були запущені ці 10 ракет", - зауважив Ігнат.

У ніч на 6 липня на Львівщині пролунало декілька вибухів. Унаслідок обстрілу пошкоджено багатоквартирний будинок, школа, гуртожитки й офіс в облцентрі, четверо людей загинуло, травмовані щонайменше дев'ятеро. Більше про нічну атаку читайте тут.

Також Повітряні сили оборони України повідомили, що Львів атакували "калібрами". ППО вдалось знищити 7 із 10 крилатих ракет



