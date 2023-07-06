Ігнат про нічну атаку Львова: ворог шукає різні методи подолання системи ППО, без F-16 складно захистити всю Україну
Юрій Ігнат, речник командування Повітряних Сил ЗСУ, зазначив, що сьогодні вночі 6 липня летіли три групи ракет атакувати Львів, а потім вони розділилися і кожна ракета полетіла за своїм маршрутом
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Ворог шукає різні методи для того, щоб подолати нашу систему ППО. А щоб не входити у зони ураження протиповітряної оборони, противник промальовує певні маршрути для своїх ракет чи дронів-камікадзе, використовуючи й рельєф, і русла річок. Зрозуміло, що агресор буде нижче до землі притискати свої засоби ураження з метою приховати їх від наших РЛС. Ворог робить так завжди: ракети можуть полетіти на захід, а потім розвернутися на схід. І сьогодні вночі летіли три групи ракет атакувати Львів, а потім вони розділилися і кожна ракета полетіла за своїм маршрутом. На жаль, ми не маємо засобів по всій Україні, щоб знищувати ворожі ракети. Основа, яка знищує вночі й крилаті ракети, і дрони, – зенітно-ракетні війська, а знищувати літаками чи мобільними вогневими групами це доволі непросто", - сказав речник командування Повітряних Сил ЗСУ.
Юрій Ігнат пояснив, що нашим пілотам складно уражати такі цілі, бо радянські винищувачі були ще створені у 70-х роках і не здатні перехоплювати ні "шахеди", ні такі ракети.
"Тому нам потрібні F-16, без яких дуже складно буде захистити велику територію України. На маршруті слідування ракети будуть зустрічати один-два винищувачі та ефективно знищувати ворожі цілі з повітря. А вже при наближенні цілі до міст, будуть працювати наші засоби ППО, зенітно-ракетні системи. Сподіваюся, у нас буде більше західних систем як NASAMS, IRIS-T, які зможуть забезпечити зенітно-ракетне прикриття. Ось тому F-16 постійно на слуху, бо крім захисту повітряного простору України, ці літаки також можуть завойовувати перевагу у повітрі на окупованих територіях і допомагати нашим військам просуватися. Не забувайте, що на озброєнні цих чудових літаків є ракети "гарпун", які можуть відправити "в след за русским кораблем" Чорноморський флот РФ, з якого сьогодні вночі були запущені ці 10 ракет", - зауважив Ігнат.
- У ніч на 6 липня на Львівщині пролунало декілька вибухів. Унаслідок обстрілу пошкоджено багатоквартирний будинок, школа, гуртожитки й офіс в облцентрі, четверо людей загинуло, травмовані щонайменше дев'ятеро. Більше про нічну атаку читайте тут.
- Також Повітряні сили оборони України повідомили, що Львів атакували "калібрами". ППО вдалось знищити 7 із 10 крилатих ракет
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