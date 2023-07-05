РФ може виробляти близько 100 ракет за місяць, - генерал Громов
Заступник очільника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України Олексій Громов повідомив, що для російських військ можуть виробляти близько 100 ракет за місяць
Про це Громов розповів в інтерв'ю Укрінформу.
"За нашими оцінками, за місяць російський ВПК спроможний виробляти близько 100 ракет, у тому числі понад 10 одиниць для ОТРК "Іскандер", до 30 одиниць - морського базування "Калібр" та до 60 одиниць крилатих ракет повітряного базування, включаючи гіперзвукові аеробалістичні ракети "Кинджал", - сказав військовий.
Громов зазначив, що Російській Федерації вдається підтримувати темпи виробництва ракет, а за деякими зразками озброєння ще й покращити. Це пов’язано з переходом російських підприємств на цілодобовий режим роботи, а також із використанням елементної бази, що закуповується в обхід санкцій. Також рашисти застосовують значну кількість дронів.
"Зокрема, від Ірану Росія отримала до 1800 дронів типу “Шахед”, з яких застосовано під час бойових дій близько 1600 одиниць, залишок - понад 200 одиниць. Запаси цих БпЛА постійно поповнюються внаслідок постачання з Ірану. Крім того, РФ досягла з цією країною домовленостей про будівництво заводу з виробництва дронів типу "Шахед" на території Татарстану, в районі на відстані 10 км від Казані", - уточнив заступник очільника Головного управління Генштабу.
Окрім того, армія РФ активно використовує ударні безпілотники власної розробки типу "Ланцет", які серійно виробляються на Іжевському механічному заводі, що належить до концерну "Калашніков".
За словами Громова, усього було виготовлено до 900 одиниць цих апаратів, з яких 850 застосовані в зоні бойових дій. Відповідно, їх залишок наразі становить близько 50 БпЛА: "Слід зазначити, що внаслідок економічних санкцій Заходу та через відсутність доступу до сучасних технологій технологічні можливості противника з виробництва сучасних дронів залишаються обмеженими.
- 30 травня авіаційний експерт Богдан Долінце в ефірі телеканалу "Еспресо" зазначив, що Росія здатна виготовляти близько 70 ракет на місяць.
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