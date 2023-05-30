Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Росії вдалося збільшити виробництво ракет на 30- 35%. Росія здатна виготовляти 1-1,5 ракети кількох типів щодня. Мова йде про можливість виробництва близько 70 ракет протягом місяця. Також бачимо збільшення інтенсивності використання Shahed. Це може бути пов'язано з локалізацією частини виробництва для даного БПЛА на території РФ, що спрощує можливість Ірану виготовляти більшу кількість цих зразків техніки у визначений період часу", - пояснив Долінце.

Авіаційний експерт також додав, що виробництво крилатих ракет та "шахедів" залежать від навігаційних систем.

"Разом з тим і крилаті ракети, і Shahed сильно залежать від навігаційних систем. У першу чергу мова йде про російську систему ГЛОНАСС. Виробники чіпів для таких навігаційних систем є саме країни Заходу. На сьогодні ніхто у світі окрім країн Заходу не здатен виробляти чіпи для існування системи ГЛОНАСС", - підкреслив Долінце.

У ніч на 30 травня українські сили ППО знищили 20 "шахедів" в районі Києва, уламки влучили у багатоповерхівку. Внаслідок цього одна людина загинула, 9 постраждали, зафіксовані пожежі та руйнування. В області постраждали 4 людини





